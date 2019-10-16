CHP: Terörle mücadeleyi Şam’la ilişki kurarak sürdürmek en doğru yol

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Suriye’de terörle mücadelenin Şam yönetimiyle ilişki kurarak sürdürülmesinin ‘en doğru yol olacağını’ söyledi.

Fotoğraf: Facebook

Meclis’teki basın toplantısında Barış Pınarı Harekatı’nı değerlendiren Çeviköz, Türkiye’nin Avrupa Birliği, Arap Birliği gibi uluslararası kurumlar ve Almanya, Fransa, Çin ve Rusya gibi ülkeler tarafından hem kınandığını hem de yaptırımlarla karşı karşıya bırakıldığını hatırlattı.

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Türkiye’nin Batı ülkeleriyle, Rusya, İran, ABD ve Şam yönetimiyle iletişim kanalını açık tutması gerektiğini savunan Çeviköz şöyle konuştu: “İstikrarsız askeri plan nedeniyle Mehmetçik’in hayatı daha fazla tehlikeye atılmaktadır. Son Suriye operasyonuyla beraber AKP’nin ‘neo-Osmanlıcı’ dış politika anlayışı tamamen çökmüştür. Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlamak amacıyla Suriye toprakları üzerinde sürdürdüğü terörle mücadelenin meşruluğundan elbette kuşku duymuyoruz. Terörle mücadelenin Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek ve doğrudan Şam yönetimiyle ilişki kurularak sürdürülmesinin ise en doğru yol olduğu inancındayız.”

Çeviköz, ABD’den gelen yaptırım açıklamalarınıysa şöyle değerlendirdi: “NATO üyesi bir ülkenin savunma bakanının, NATO üyesi bir başka ülkenin topraklarına girmesinin yasaklanması gibi bir yaptırımla karşılaşmayı vahim görüyoruz. Bunun NATO’nun insicamı, kendi içindeki dayanışması açısından NATO’ya karşı olan çevrelerde büyük bir sevinç kaynağı olacağından endişe duyuyoruz.”