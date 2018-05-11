CHP teklif etti, AKP ve MHP reddetti: Emekliye üç asgari ücret ikramiye verelim

AKP’nin emeklilere her dini bayramda bin lira ikramiye verilmesini doğru ama eksik bir adım olarak niteleyen CHP, emeklilere yılda üç kez asgari ücret tutarında ikramiye verilmesini teklif etti. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen teklif AKP ve MHP’li vekillerce reddedildi.

AKP, prim ve vergi affı, emekliye bayram ikramiyesi, imar affı gibi maddeleri içeren kapsamlı düzenlemenin Meclis’e gönderildiğini açıklamıştı. Düzenleme, emeklilere her dini bayramda bin lira ikramiye verilmesini de kapsıyordu.

Reklam

CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, AKP’nin seçimlerden hezimetle çıkacağını gördüğü için CHP’nin önceki seçimlerde açıkladığı vaatleri yapma telaşına düştüğünü belirterek “Biz 2015’de ‘Emekliye iki maaş ikramiye vereceğiz’ dediğimizde ‘Nereden bulacaksınız’ diyen AKP, yaptırdıkları anketlerden bekledikleri sonuçları alamayınca emeklilere biner TL vererek kandırmaya çalışıyor. Halkımız seçimlerde oylarının satılık olmadığını onlara gösterecek” demişti.

Genel Kurul’da dün akşam gündeme gelen konuyla ilgili konuşan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, AKP’li vekillere “Yarım yamalak da olsa dediğimiz noktaya geldiniz” diye seslendi.

Reklam

Yarkadaş şunları söyledi: “Partimiz 2015 yılı seçimlerinde her dinî bayramda emeklilere birer maaş ikramiye vermeyi taahhüt etmişti. O günlerde partimizin bu vaatlerine gülen, ‘Efendim, kaynağı nereden bulacaksınız? Kaynağı bulursanız biz de size oy veririz’ diyenler tam üç yıl sonra dediğimiz noktaya geldiler. Peki, bu nasıl oldu? Allah’tan baskın seçim ilan edildi de düne kadar emeklileri görmeyen AKP iktidarı birdenbire emeklileri hatırlamış oldu. Şimdi ise o vaadimizi yalan yanlış da olsa, eksik de olsa hayata geçirmeye ve emeklilere her dini bayramda bin lira vermeyi taahhüt ediyorlar.”

“Gelin bu eksiği bu gece düzeltelim ve doğru bir adım atalım” diyen Yarkadaş, emeklilere yalnızca bin lira değil, dini bayramların yanısıra Cumhuriyet Bayramı’nda da asgari ücret tutarında birer ikramiye verilmesini teklif etti. Yarkadaş sözlerini şöyle sürdürdü: “Gelin bu akşam bu önergeyi birlikte geçirelim ve emekçilerimize çifte bayram yaşatalım. Emeklilerimiz ramazanda, kurbanda ve Cumhuriyet Bayramı’nda alacakları birer tutar asgari ücretle çocuklarına, torunlarına, akrabalarına hiç değilse birer gömlek, birer mendil, birer çorap hediye edebilsinler, bu ananelerimizi yaşatabilsinler. Emekçilerimiz bayramda evlerine gittiklerinde ellerini ceplerini attıklarında cepleri boş olmasın.”