CHP tavrını hatırlattı: İdama karşıyız

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, idama karşı olduklarını yineledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Meclis’ten geçmesi durumundan idam yasasını onaylayacağını defalarca dile getirmişti. Yıllardır toplumsal infial yaratan olayların ardından gündeme getirilen idam, geçen hafta PKK’nın bir anne ve bebeğini bombayla öldürmesinin ardından yine tartışma konusu olmuştu.

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AKP listesinden Meclis’e Ankara milletvekili olarak giren Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, ilgili teklifi ekimde Meclis’e vereceğini söylemişti.

CHP idama karşı

Meclis’te bugün basın toplantısı düzenleyen CHP’li Özel’e Destici’nin sözleri soruldu.

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Destici’nin teklili Meclis’e verebilmesi için 199 vekilin daha ihtiyacı olduğunu dile getiren Özel, “Hem pozitif hukuk normları hem de evrensel kazanımlar olarak idam cezasının karşısında olan bir partiyiz. Bu pozisyonumuzda herhangi bir değişiklik yok” dedi.

CHP’li yönetici, sözlerine şöyle devam etti: “Mesele kime idam cezası uygulanacak tartışmasından farklıdır. Bugün idam geldiğinde, FETÖ elebaşına, diğer terör örgütlerinin hapishanelerde bulunan mensuplarına, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış olanlara uygulanmayacağı açık. Geleceğe yönelik bir şey konuşuluyor ama vatandaşta farklı bir algı yaratılarak günlük siyasete alet ediliyor. İdamdan kurtulmak, gelişmiş demokrasilerde bir kazanımdır. Bu kazanımı Türkiye, hem de tam bir mutabakatla elde etmişken Türkiye’yi her alanda olduğu gibi bu alanda da geriye düşürecek bir tartışmayı doğru bulmuyoruz.”