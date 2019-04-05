CHP, sözlü kararla başlayan sayımlara ‘Yazılı karar yok’ diye itiraz edemedi

CHP, Beyoğlu dışında İstanbul’un 14 ilçesinde alınan ve sözlü olarak duyurulan yeniden sayım kararlarına henüz ‘yazılı karar olmadığı için’ itiraz edemedi. Tek itiraz edilebilen Beyoğlu’nda ise Yüksek Seçim Kurulu (YSK) CHP’nin itirazını ‘Sayım işlemi başladı’ gerekçesiyle reddetti.
CHP, İstanbul İl Seçim Kurulu sadece Beyoğlu’na ilişkin kararı yazdığı için yalnızca bu ilçeye itiraz edebilmişti.
Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre kalan 14 ilçe için alınan yeniden sayım kararı henüz yazılmadığı için CHP itiraz başvurusunda bulunamadı.