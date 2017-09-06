CHP sözcüsünden Danıştay başkanına: Cübbede ilik arayacağına ağzını kilitle

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Çanakkale’de düzenlenen ‘Adalet Kurultayı’nın sonuç bildirgesini eleştiren Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’e yanıt verdi: “Cübbede iliklemek için ilik arayacağına ağzını kilitle.”

30 Ağustos resepsiyonunda Habertürk yazarı Nagehan Alçı’ya konuşan Güngör, CHP’nin eski yargı düzeni değiştiği için rahatsız olduğunu öne sürmüştü.

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Yargının hiç bu kadar tarafsız ve bağımsız olmadığını savunan Danıştay başkanı şunları söylemişti: “CHP, Adalet Kurultayı’ndan sonra yayınladığı bildirgeyle ne yapmaya çalışıyor? Aslında ben biliyorum. Tek başlarına güçlü siyaset yapamadıkları için eskiden onların imdadına yargı yetişiyordu. Şimdi artık yargı bunu yapmıyor. O nedenle rahatsızlar.”

‘Yargının hangi noktada olduğunun ibretlik bir örneği’

DHA’nın haberine göre ‘Adalet Kurultayı’nın iktidar çevrelerini rahatsız etttiğini dile getiren Tezcan, Güngör’ün ifadeleri hakkında ise şöyle konuştu: “Onların rahatsız olmasını anlıyorum ama Danıştay başkanının rahatsız olması ilginç geldi. Danıştay başkanı, adaletin istendiği ve konuşulduğu bir kurultaydan niye rahatsız olur? Yargının bağımsız olmasını, herkesten çok onların istemesi lazım. Bir Danıştay başkanı düşünün ki yaptığı açıklamada, ana muhalefet partisini bir siyasi hasım gibi karşısına alıp, ana muhalefet partisine yönelik açıklamalarda bulunuyor.”

‘İlik arayacağına ağzını kilitle’

CHP sözcüsü “Açıklaması, Türkiye’de yargının hangi noktada olduğunun ibretlik bir örneği” dediği Danıştay başkanına, “Cübbede iliklemek için ilik arayacağına ağzını kilitle” diye seslendi.

Cübbesini iliklemeye çalışmıştı

Dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’yla 12 Mayıs 2014’teki Danıştay töreninde tartışmıştı.

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör de Erdoğan salondan ayrılırken, adaletin bağımsızlığını sembolize etmesi için düğmesiz yapılan cübbesini iliklemeye çalışmıştı.

Güngör, iki yıl sonra, 5 Mayıs 2016’da, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rize ziyaretine de katılarak Sayıştay Başkanı Recai Akyel ve Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’le birlikte çay hasadı yapmıştı.