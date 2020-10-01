CHP sözcüsünden Albayrak’a: Milletimiz de bu kifayetsizlerin yüzüne bakmayacak

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, benzin ve elektriğe gelen zamlara tepki göstererek Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı eleştirdi.
Benzinin litresine bugün 14 kuruş zam, elektriğe ise yüzde 5.6 zam yapılmıştı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Öztrak, geçen günlerde “Kur benim için hiç önemli değil, hiç işin o tarafına bakmıyorum” diyen Albayrak’ı eleştirdi.
CHP’li sözcü şunları yazdı: “Döviz kuruna bakmayan Damadın yönettiği ekonomide son 24 saate benzine 14 kuruş, elektriğe de yüzde 5,75 zam geldi. Sandıkta milletimiz de bu kifayetsizlerin yüzüne bakmayacak.”