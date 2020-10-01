CHP sözcüsünden Albayrak’a: Milletimiz de bu kifayetsizlerin yüzüne bakmayacak

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, benzin ve elektriğe gelen zamlara tepki göstererek Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı eleştirdi.

Fotoğraf: Reuters

Benzinin litresine bugün 14 kuruş zam, elektriğe ise yüzde 5.6 zam yapılmıştı.

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Öztrak, geçen günlerde “Kur benim için hiç önemli değil, hiç işin o tarafına bakmıyorum” diyen Albayrak’ı eleştirdi.

CHP’li sözcü şunları yazdı: “Döviz kuruna bakmayan Damadın yönettiği ekonomide son 24 saate benzine 14 kuruş, elektriğe de yüzde 5,75 zam geldi. Sandıkta milletimiz de bu kifayetsizlerin yüzüne bakmayacak.”