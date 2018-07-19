CHP sözcüsü Tezcan: Delege imzasına dair elimizde belge yok

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, delegelerin imzalarına ilişkin ellerinde belgeye dayalı bir rakam olmadığını söyledi.

CHP’de 24 Haziran seçimlerinin ardından olağanüstü kurultay toplanması için delegelerden imza toplanmaya başlamıştı. Olağanüstü kurultay için delege tam sayısının salt çoğunluğuna denk gelen 634 imzayla başvuru yapılması şart. Bu sayıya, imza toplamaya başlanmasından itibaren 15 gün içinde ulaşılması gerekiyor.

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CNN Türk canlı yayınına katılan Tezcan şunları söyledi: “İmza toplanırsa gereken neyse yapılır. Paylaşılan rakamların gerçekle ilgisi yok. Bugün açıklanan rakam gerçek bir rakam değildir. Bizim elimizde belgeye dayalı rakam yok.”