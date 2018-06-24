CHP sözcüsü: AA suçüstü yakalandı, Erdoğan 48’i hiç geçmedi, İnce kazanacak

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Anadolu Ajansı’nın manüplasyon yaptığını belirterek, “Yüzde 70’le başlayıp 51’de fit olacak. Milletin algısıyla pazarlık yapıyorlar. Suçüstü yakalandılar. Erdoğan kaybedecek. İnce kazanacak” dedi.

CHP genel merkezinde basın açıklaması yapan Tezcan, AA’nın servis ettiği sonuçlarla kendilerinin elde ettikleri sonuçların farklı olduğunu söyledi.

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Yurttaşlara, son ana kadar sandıklara sahip çıkmaları için çağrıda bulunan Tezcan şöyle konuştu: “Anadolu Ajansı, 70’le başlayıp 51’de fit olacak. Daha önce referandumda yaptığı gibi planlaması bu. Milletin algısıyla pazarlık yapıyorlar. Ama öyle yağma yok. Suç üstü yakalandılar. Sobelendiler. Onların nasıl sobeleneceğini hep beraber göreceğiz. Çok net söylüyorum buna fırsat vermeyeceğiz. Erdoğan kaybedecek. İnce kazanacak.”

Kendi verilerine göre 638 sandığın açılmış olduğunu belirten CHP sözcüsü, buna göre Erdoğan’ın yüzde 46,58, İnce’nin ise yüzde 40 oy aldığını söyledi.

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Tezcan şöyle devam etti: “Demirtaş 4.06. Perinçek binde 61. Ekran görüntüsünü veriyorum. Yüzde 5 açılan sandıkta oranlar bunlardır. Hiçbir zaman Erdoğan’ın oyu yüzde 48’i hiç geçmedi. Suçüstü yakalanan AA’nın verisi yüzde 3’ü açılmışken yüzde 77 verdi. Bu açık bir manipülasyondur. Seçimin sonucu bellidir. Erdoğan kaybedecek İnce kazanacak.”

‘Sandıkları terk etmeyin’

CHP sözcüsü bir de çağrıda bulundu: “Sabah bile olsa sandıkları terk etmeyin. Oylarınıza sahip çıkın. Oylarınızın çalınmasına fırsat vermeyeceğiz. Bütün vatandaşlarımız İlçe seçim kurullarında nöbet tutun. AA’nın verilerine inanmayın.”