CHP sözcüsü: Sandık sandık olalı böyle işkence görmemiştir

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) ‘hukuk cinayeti’ne ortak olmayacağına inandığını söyleyerek, “Sandık sandık olalı böyle işkence görmemiştir” dedi.

Fotoğraf: DHA

YSK’nın bugün AKP ve MHP’nin İstanbul’da seçimlerin yenilenmesine yönelik talebini karara bağlaması bekleniyor. YSK, AKP’nin kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) kamu görevinden çıkarılan seçmenlerin oy kullandığına ilişkin ikinci itirazını reddetmişti.



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Öztrak Anadolu Ajansı’nın tam da YSK kararı öncesi ’43 sandık görevlisinin FETÖ ile irtibatı olduğu’na ilişkin soruşturmayla ilgili bilgileri kamuoyuna sızdırmasına dikkat çekti.

Öztrak’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

FETÖ meselesi çorbaya atılan sineğe benzemeye başladı

“FETÖ meselesi giderek çorbaya atılan sineğe benzemeye başlamıştır. İktidar için Bank Asya’ya para yatırmak FETÖ’cü olmaya yetiyor. Bu da seçimlerin yenilenmesi için gerekçe olabiliyor. Bank Asya’ya para yatıran işadamı FETÖ’cü olmuyor, ihale üstüne ihale alıyor. Ama Bank Asya’ya para yatıran görevli FETÖ’cü oluyor.”

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“Dün YSK’yı etkilemeye yönelik yeni bir oyun piyasaya sürülmüştür. AA tam da YSK’nın kararı öncesinde bir soruşturma ile ilgili bilgileri kamuoyuna sızdırmıştır. 43 sandık görevlisinin FETÖ ile irtibatı olduğu söylenmiştir. FETÖ meselesi giderek çorbaya atılan sineğe benzemeye başlamıştır. İktidar için Bank Asya’ya para yatırmak FETÖ’cü olmaya yetiyor. Bu da seçimlerin yenilenmesi için gerekçe olabiliyor. Bank Asya’ya para yatıran iş adamı FETÖ’cü olmuyor ihale üstüne ihale alıyor. Ama Bank Asya’ya para yatıran görevli FETÖ’cü oluyor.

Bazı pelikan mahfillerinde düğmeye basılmıştır

1 Nisan sabahı bazı pelikan mahfillerinde düğmeye basılmıştır. Bu senaryo çerçevesinde devlet gücü kullanılarak üretilenler seçimin sonucu değiştirilmeye çalışılmıştır. Bunlar tutmayınca devletin polisi, savcılar devreye sokulmuş, Büyükçekmece’de taşıma seçmen avına çıkılmıştır. Bu da yetmeyince KHK ile ihraç edilenlerin oy kullanamayacağı talep edilmiştir. Bu da yetmemiş YSK’nın dış müdahaleye kapalı sandık kurul üyeleri ile ilgili iddialarla seçimin iptali istenmiştir. Bugüne kadar yapılan her itiraz maddi temelden yoksundur. Sandık sandık olalı böyle işkence görmemiştir.

Bu karar artık demokrasimiz için bir beka meselesidir

Durum vahim. AA’nın savcılıktan sızdırdığı bu ipe sapa gelmez iddianın hemen ardından AK Partililer yeni bir itiraz dilekçesi verdi. Bu manzara iktidarın devlet gücüyle seçimleri iptal ettirme senaryosunun son noktası olarak görülüyor. Yeter artık. Milletin aklıyla daha fazla alay etmesinler. İktidar ne yaparsa yapsın, sandığa ne kadar işkence ederse etsin hukuk varsa bu sonuç değişmeyecektir.Biz YSK’nın bu hukuk cinayetine ortak olmayacağına inanıyoruz. Bu karar artık demokrasimiz için bir beka, varlık, yokluk meselesi. İşte beka burada… Seçim konusunun bir an önce ülkenin gündeminden kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz.”



