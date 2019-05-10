CHP Sözcüsü Öztrak: İstanbul seçimi misket oynamaya benzemez

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul’da seçimin yenilenmesine ilişkin kararının ayrıntılı gerekçesinin yayınlanmadığını anımsatarak, “AKP’nin seçimi kaybetmiş belediye başkan adayı ve diğer isimler bunları dile getiriyor. Gerekçeleri dillendirenler YSK’yı bu darbeye azmettirenlerdir” dedi. Öztrak, İstanbul seçiminin misket oynamaya benzemediğinin de altını çizdi.

Fotoğraf: DHA

İddialara konu olan sandıkların tamamında ‘cumhur ittifakı’ adayı Binali Yıldırım’ın oyunun daha yüksek olduğuna vurgu yapan Öztrak, “Çıkmışlar mağdur rolünü oynuyorlar. Şimdiden sandık kurulu başkanları ve üyeleri üzerinde baskı oluşturuyor” diye konuştu.

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‘Milletin aklıyla alay ediyor’

CHP sözcüsü, AKP genel başkanının ‘milletin aklıyla alay ettiğini’ ve ‘millet iradesini itibarsızlaştırmaya çalıştığını’ savundu: “Alenen çalınan oy ve yolsuzluktan bahsediyor ama kararda böyle bir şey yer almıyor. Seçimde yolsuzluk yapıldığına dair kamera görüntülerini bekliyoruz.”

İstanbul seçimlerinin misket oynamaya benzemediğini söyleyen Öztrak şöyle devam etti: “YSK, iktidarın azmettirmesiyle İstanbul seçimlerini iptal etmiş Saray ve YSK el ele verip sandık darbesi yapmıştır. Dünyanın birçok kentinden daha büyük bir kenti yönetecek seçim söz konusu…. AK Parti Genel Başkanı’na hatırlatalım CHP demokrasiden yana tavrını değiştirmez, milletin iradesini yok sayanların bize ders vermesini kabullenemeyiz. Yalan, iftira, tehdit ve hakareti siyasi üslup haline getirenlerin kimler olduğunu milletimiz takdir ediyor.”

‘İstanbul’un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbul’un kaynaklarının İstanbullular için kullanılacağını söylediğini anımsatan CHP sözcüsü, ‘İstanbul’un rantını havuzdaki dostlarına vermeye alışanların bunu yadırgadığını’ iddia ederek şu soruyu yöneltti: “Sarayın kibirli kişisi neden İstanbul Belediyesi’ndeki verilerin belediye başkanı tarafından incelenmesinden neden bu kadar rahatsız olmuştur? Bu verilerde ne vardır?”

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CHP liderinin iftar sofralarında siyaset yapmadığını vurgulayan Öztrak, İmamoğlu’nun gasbedilen mazbatasının milletin eliyle yeniden kendisine verileceğini söyledi.