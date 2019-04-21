CHP sözcüsü: Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırı organizedir

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir asker cenazesinde saldırıya uğramasına ilişkin gerekenin derhal yapılması gerektiğini belirterek, Ankara valisi ve içişleri bakanına istifa çağrısı yaptı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Kılıçdaroğlu, Hakkari’deki çatışmada hayatını kaybeden sözleşmeli er Yener Kırıkçı’nın cenazesinde saldırıya uğramıştı. Tekme ve yumruk darbeleri alan Kılıçdaroğlu araya giren partililer ve koruma polisleri tarafından yakındaki bir eve götürülmüş ve buradan da zırhlı araçla çıkarılmıştı. Bu esnada bir kadının “Yakın evi yakın” diye bağırdığı da görüntülerde yer aldı.

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Saldırganlara “Tepkinizi gösterdiniz, mesajlarınızı verdiniz” diyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı da eleştiren Öztrak, “Kılıçdaroğlu’na linç girişiminde bulunanlara, ‘o evi yakın‘ diyenlere ‘mesajlarınızı verdiniz‘ demek ne anlama gelmektedir? Ne mesajı vermişlerdir? Bu nasıl bir cümledir?” diye konuştu.



