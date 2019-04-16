CHP sözcüsü: ‘FETÖ’ tipi bir kumpasla karşı karşıyayız

CHP sözcüsü Faik Öztrak, AKP’nin üç bavulla Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurmasını değerlendirirken, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un kumpas ifadesini kullandığını anımsattı. Öztrak, “Balyozla ilgili kumpas operasyonunda bir bavul delil vardı. İstanbul’a üç bavul yetmiyor. Baştan beri söylüyorum FETÖ tipi bir kumpasla karşı karşıyayız” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Bugün İstanbul seçiminin iptali ve yenilenmesi talebiyle olağanüstü itiraz dilekçesini YSK’ya veren AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AKP’nin seçimle ilgili ‘şaibe’ iddiaları için ‘kumpas’ ifadesini kullanmıştı.

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Son olarak, AKP’nin İstanbul’daki seçimde itirazlar sonuçlanıncaya kadar mazbata verilmemesi için il seçim kuruluna başvurduğu bildirilmişti.

İtiraz gerekçeleri

CHP Genel Merkezin’de açıklama yapan Öztrak, kendilerinin elindeki ıslak imzalı tutanaklarla AKP’ninkilerin aynı olduğunu vurguladı.

Öztrak, hükümlüler oy kullandı mı kullanmadı tartışmasının da yapıldığına değinerek, “Bir itiraz gerekçesi de seçmen sayısının tutmadığını söylüyorlar. Kocaeli’den gelen polisler de oy kullanmış olabilir. Bunların incelenmesi lazım” dedi.

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‘Görevlilerin 19 bini kamu görevlisi değil’

Bir itiraz gerekçesinin de sandık kurullarındaki memurlar hakkında olduğunu söyleyen Öztrak, şunları söyledi: “Görevlilerin 19 bini kamu görevlisi değil. Sandıklarda sizin görevliniz yok mu? Seçim kurulları tarafından kurayla yerleştiriliyorlar. Sandık kurulları belirlenirken Adalet ve Kalkınma Partisi niye itiraz etmemiş? Sandıklara niye hakim olamadılar? ‘Üç gençlik, üç kadın, üç merkez teşkilatından gözlemci koyduk’ deniyor. Ne yaptı o zaman bunlar?”

Çok açık bir algı operasyonu yapıldığını iddia eden Öztrak, “Sayın Yavuz ‘Kumpas, şaibe’ deyip üç bavullar içeri giriyor. Balyozla ilgili kumpasta bir bavul vardı. İstanbul’a üç bavul yetmiyor baştan beri söylüyorum FETÖ tipi bir kumpasla karşı karşıyayız.”