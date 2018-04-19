CHP sözcüsü: En büyük adayımız Kılıçdaroğlu

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, 24 Haziran’da yapılacak erken seçimde CHP’nin ‘en büyük’ cumhurbaşkanı adayının genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran’da hem cumhurbaşkanı hem milletvekili seçimi için sandık başına gidileceğini açıklamıştı.

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CHP henüz adayını açıklamış değil.

Tezcan şöyle konuştu: “Bana göre CHP içinde en büyük aday Kılıçdaroğlu’dur. Gönlümden geçen isim genel başkanımızdır. Ama ‘Adayımız Kılıçdaroğlu’dur’ deme yetkim yok. Bu beni gönlümden geçendir. Bu mesele sadece birini aday yapma meselesi değildir. Bu mesele sonuç alma meselesidir. En kısa sürede adayımızı belirleyeceğiz. Önümüzdeki günlerde çok hızlı bir şekilde belirleyeceğiz. PM bir karar verecek bu konuda. Bizim için 2 günlük bir iştir.”

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Tezcan, adaylık konusunda sürenin kendilerini sıkıştırmadığını da belirtti: “Hodri meydan dedik. Biz seçime hazırız. Ama kavganın bile mertçe olanı makbuldür. Erken seçim, baskın seçim yapacaksın OHAL şartları altında seçime sokamazsınız. Seçim olmasın demiyorum ama bu seçimi zedelemeyin.”