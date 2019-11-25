CHP sözcüsü: CHP’de ‘çete’ arayanlar karşılarında Kuva-yi Milliye ruhunu bulur

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, ‘CHP’li Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüştüğü iddiası’nın CHP’ye kurulmuş bir kumpas olduğunu belirtirken İnce’nin “Kumpası yapan CHP’deki bir çete” demesine de yanıt verdi: “CHP’de ‘çete’ arama gafletinde bulunanlar karşılarında Kuva-yı Milliye ruhunu bulacaktır.”

Fotoğraf: DHA

Kim CHP’yi karıştırmak istediyse onun kumpası kurduğunu söyleyen Öztrak, “Saray medyasının Barış Pınarı Harekatı’na göstermediği ilginin bu olaya gösterilmesi kumpası gözler önüne sermektedir” dedi.

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Talat Atilla kumpasın unsuru

Gazetecilerin “Muharrem İnce’ye bir disiplin soruşturması açılacak mı?” sorusuna Öztrak, “Biz hiçbir arkadaşımızla ilgili bi açıklama yapmadık. Bir disiplin sürecinin başlaması konusu ele alınmadı” diye konuştu.

Erdoğan’dan özür dilemeyeceklerini belirten Öztrak, “Talat Atilla kumpasın bir unsuru. Biz neden özür dileyelim? Bu komployu yapanlar bizden özür dilesin” ifadesini kullandı.