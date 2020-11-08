CHP sözcüsü: Aile kavgası ekonomiyi batırıyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Instagram hesabından istifa ettiği yönünde açıklama yayınlanmasının ardından iktidarı eleştirdi.

Fotoğraf: Reuters

Albayrak’ın resmi Instagram hesabındaki paylaşımda, sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiği belirtilmişti. Bakanlık yetkilileri, paylaşımın Albayrak’a ait olduğunu belirtmiş, hükümetten resmi açıklama gelmemişti.

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Öztrak, Twitter’dan iktidara şöyle tepki gösterdi: “Ülke ekonomik buhranda. Saatlerdir Hazine ve Maliye Bakanı istifa etti mi belli değil. Aile kavgası ekonomiyi batırıyor. Milletimiz tek adam rejiminin kaprislerini çekmek zorunda değil.”