CHP sözcüsü: Aile kavgası ekonomiyi batırıyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Instagram hesabından istifa ettiği yönünde açıklama yayınlanmasının ardından iktidarı eleştirdi.
Albayrak’ın resmi Instagram hesabındaki paylaşımda, sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiği belirtilmişti. Bakanlık yetkilileri, paylaşımın Albayrak’a ait olduğunu belirtmiş, hükümetten resmi açıklama gelmemişti.
Öztrak, Twitter’dan iktidara şöyle tepki gösterdi: “Ülke ekonomik buhranda. Saatlerdir Hazine ve Maliye Bakanı istifa etti mi belli değil. Aile kavgası ekonomiyi batırıyor. Milletimiz tek adam rejiminin kaprislerini çekmek zorunda değil.”