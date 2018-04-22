‘Biz aday çıkaracağız’ diyen CHP sözcüsü: Akşener’i ikinci tura kalırsa destekleriz

CHP sözcüsü Bülent Tezcan,“Biz başka bir yerden aday arayışı içerisinde değiliz” derken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ikinci tura kalması durumunda destekleyeceklerini net şekilde ifade etti.

CNN Türk’te açıklamalar yapan Bülent Tezcan, Akşener’in ya da Abdullah Gül’ün CHP’nin de desteğiyle muhalefetin ortak adayı olacağı yönündeki söylentileri dolaylı olarak olarak yalanladı.

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Bülent Tezcan, “Şartlar gerektirirse Akşener’e oy verir misiniz?” sorusuna; “Bugünün yemeğini bugün, yarının yemeğini yarın yiyeceğiz. Biz adayımızı çıkaracağız ve demokratik bir yarış olacak. Sonrasında ne olur, konuşacağız…” yanıtını verdi.

Akşener’in ikinci tura kalması durumunda CHP’nin desteğini alıp alamayacağı yönündeki soruya ise Tezcan’ın yanıtı şu oldu: “Tabi ki destek veririz. Bu Sayın Akşener de olur başka biri de olur. Mesele; demokrasiyi isteyenler ayrı ayrı aday çıkardıklarında bunların içinden bir tanesi ikinci tura kalırsa kuşkusuz destek verilecektir.”

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Abdullah Gül’ün adaylığına destek verilip verilmeyeceği yolundaki soru üzerine Tezcan “Biz başka bir yerden aday arayışı içerisinde değiliz” cümlesini kurdu. Tezcan bu sözlerle Akşener’in ya da Gül’ün CHP’nin de destekleyeceği muhalefetin ortak adayı olacağı yönündeki söylentilere de yanıt vermiş oldu.

Gül’ün ikinci turda desteklenip desteklenmeyeceği konusunda da Tezcan şöyle konuştu: “Biz belirtilen şartlar içinde üstünde uzlaşılan adaylardan ikinci tura kim kalırsa destekleriz. E doğal olarak partiler içerisinde ilkeler ittifakı yaptığınız adayı desteklersiniz. Demokrasiden yana olan adayı destekleriz. ”