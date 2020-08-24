CHP, Soylu’ya ‘Takviye Kuvvet’i sordu: Amacı ne, ‘takip yetkisi’ doğru mu?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya İstanbul’da kurulan Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü’nün amacını sordu.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) doğrudan taşra teşkilatına bağlı bu müdürlük, cuma günü (21 Ağustos) Resmi Gazete’de yayınlanan cumhurbaşkanı kararıyla kurulmuştu.
Kararda müdürlüğün kuruluş amacı belirtilmemişti.
EGM ise müdürlüğe bağlı kuvvetlerin toplumsal etkinlik ve olaylarda yer alacağını açıklamıştı.
‘Takip yetkisi’ iddiaları
Tanrıkulu’nun Meclis Başkanlığı’na sunduğu önergede şu sorular yer aldı:
- İstanbul İlinde EGM’nin doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulması ihtiyacı hangi önlem hazırlıkları kapsamında hasıl olmuştur?
- Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü’nün kuruluş amacı nedir? Çevik kuvvetin kuruluş amacı ve çalışma alanından hangi yönler ile ayrılmaktadır?
Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü’ne bağlı toplam kaç polis görevlendirilmiştir? İllere göre dağılımı nasıldır?
- Görevlendirilecek olan personeller hangi uzmanlık alanlarından seçilmiştir ya da seçilecektir?
- Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü tarafından cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerinin programları başta olmak üzere mitingler ve ihtiyaç duyulması halinde spor müsabakalarında görevlendirilme yapacağı iddiası doğru mudur?
- Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü’nün AKP hükümetine muhalif görüşte olan vatandaşları ve siyasetçileri takip edebilme yetkisinin bulunduğu iddiaları doğru mudur?
- Anılan tüm iddialar ile ilgili kamuoyuna açıklama yapılacak mıdır?