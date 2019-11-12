CHP, Soylu’ya sordu: Kaftancıoğlu’nun koruma kararı neden kaldırıldı?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun hakkındaki ‘koruma kararı’nın İçişleri Bakanlığı’nca kaldırıldığı ortaya çıktı. CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Kaftancıoğlu (Fotoğraf: CHP)

Zeybek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya kararın gerekçesini sordu.

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Bakanlığın, 9 Kasım cumartesi günü saat 12:00’de Kaftancıoğlu İstanbul’da toplantı halindeyken, koruma şubeye bağlı iki memurun toplantıyı yarıda keserek elden yaptıkları tebligatla koruma kararının kaldırıldığını kendisine tebliğ ettiği bildirildi.

Soru önergesini Twitter’dan paylaşan Özbek, Kaftancıoğlu’nun bir ay önce koruma statüsüne yükseltildiğini söyledi.

‘Demirden korksaydım trene binmezdim’

Kaftancıoğlu ise İçişleri Bakanlığı’nın kararını sosyal medyadaki şu mesajıyla değerlendirdi: “Yaklaşık iki yıldır gece gündüz demeden birlikte çalıştığımız ve ailemden biri olarak kabul ettiğim emniyet müdürlüğünün çok kıymetli mensuplarına en içten teşekkürlerimi sunarım. Karara gelince, benim için teferruattır demirden korksaydım trene binmezdim.”

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Kaftancıoğlu’nun karara ilişkin tebligatın altına el yazısıyla şu şerhi koyduğu bildirildi: “Koruma kararının kaldırılma gerekçesi tarafıma tebellüğ edilmemiş olup başıma gelebilecek her türlü olayla ilgili İçişleri Bakanlığının sorumlu olduğunu kayıt altına alırım.”

İçişleri Bakanlığı’nın karara ilişkin herhangi br gerekçe sunmadığı belirtildi.

CHP’li Özbek, Soylu’ya sordu

CHP İstanbul Milletvekili Zeybek’in İçişleri Bakanı Soylu’ya yönelttiği sorular şöyle:

– Farklı kesimler tarafından aleni bir biçimde kendisi ve ailesi hedef gösterilen, hedef gösterilmesinin akabinde çok kez ölüm tehditleri alan ve hatta yaklaşık bir ay önce özel koruma statüsüne yükseltilen CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun koruma kararının kaldırılmasının gerekçesi nedir?

– Sayın Bakan; alınan bu karar ve yapılan bu gerekçesiz tebligat bilginiz dahilinde midir?

– Bu gerekçesiz tebligat ve koruma polislerinin geri çekilmesi bilginiz dahilinde gerçekleşmiş ise; 9 Kasım 2019 cumartesi günü saat 12:00’den itibaren CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun güvenlik açısından karşılaşacağı olumsuz bir durumdan kim/kimler sorumlu olacaktır? Sorumluluğu üstleniyor musunuz?

– CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun koruma kararının kaldırıldığı bu kurulun toplanma tarihi nedir? Bu kurul sadece CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için mi toplanmıştır?

– İstanbul’daki diğer siyasi parti il başkanlıklarındaki koruma statüsünde herhangi bir değişiklik bulunmakta mıdır?

– İstanbul’daki diğer siyasi parti il başkanlıklarındaki koruma statüsünde herhangi bir değişiklik bulunmuyorsa; CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun mevcut koruma statüsü ile diğer siyasi parti il başkanlıklarının mevcut koruma statüsü arasında fark yaratan değişken/değişkenler nelerdir?

– Bu zamana kadar koruma kararları ile ilgili bütün yazışmalar kişiye özel kapalı zarf usulü posta yoluyla iletilmişken, bu kararın 9 Kasım 2019 cumartesi günü saat 12:00’de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun özel alanına müdahale edilerek, toplantı yarıda kesilecek kadar aciliyet içinde tebliğ edilmesinin sebebi nedir?