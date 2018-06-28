CHP, Soylu’nun istifasını istedi: Erdoğan’a göz kırpıyor

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, partinin il başkanlarının asker cenazelerine alınmaması talimatını veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu istifaya çağırdı.

CHP parti meclisi (PM) bugün disiplin gündemiyle toplandı.

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Gazetecilere konuşan Tezcan, bunun seçim değerlendirme toplantısı olmadığını, değerlendirmeyi gelecek günlerde yapacaklarını ifade etti.

Tezcan, Soylu için ‘adının başında İçişleri Bakanlığı etiketi bulunan şahıs’ derken açıklamalarının sorumsuz, ölçüsüz ve ayarsız, neyi amaçladığını anlamanın güç olduğunu dile getirdi.

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‘Toplumu terörize eden açıklama’

“İçişleri Bakanı Soylu şehit cenazeleri üzerinden toplumu bölme hesabı içerisine girmiştir” diyen sözcü, Soylu’nun talimatını önce şaka sandıklarını anlattı.

Tezcan, “Dehşet verici, terbiyesizce bir açıklama; vicdansız, hadsiz ve sorumsuz bir açıklama. Bir içişleri bakanı toplumu ortamı terörize eden böyle bir açıklamayı nasıl yapar? Aklımız tutuldu” diye konuştu.

‘Bakanlık için göz kırpıyor’

CHP’li sözcü sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu bir kaos planının parçası olarak yapılabilecek bir açıklamadır. En az PKK kadar bölücü bir açıklamadır, en az PKK’nın yaptığı kadar bölücü bir açıklamadır. Bölücü bir içişleri bakanı vardır. İçişleri bakanı derhal istifa etmelidir. İçişleri bakanı derhal siyasal olarak istifa etmek zorundadır. Hakkında hukuki her türlü girişimde de bulunacağız. Süleyman Soylu Erdoğan’a göz kırpıyor. Yeni dönemin içişleri bakanı olmak için ‘Senin en sorumsuz silahşörün ben olurum’ diyor. Milletin bölünmesine müsaade etmeyeceğiz. Bize dönük bu saldırılara pabuç bırakmayacağız. İnşallah şehitler gelmez ama şehit cenazeleri olduğu sürece il başkanlarımız şehit cenazelerinde bulunacaktır. Hiç kimsenin il başkanlarımıza müdahale etme haddi ve hakkı yoktur. Bundan sonraki her olayın sorumlusu içişleri bakanıdır.”

Tezcan, gündemlerinde istifa ya da kurultay olmadığını da söyledi.