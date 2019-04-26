CHP, Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Ankara Adliyesi’nde gelerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunun gerekçesi olarak Soylu’nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara’nın Çubuk ilçesinde düzenlenen saldırı öncesi ve sonrasında söylediği sözleri gösterildi.

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Özkoç suç duyurusunu yapmadan önce Ankara Adliyesi önünde gazetecilere açıklamalarda bulunurken, Kılıçdaroğlu cenaze törenine katılmadan önce koruma polislerince emniyete bilgi verildiğini savundu. Özkoç, buna rağmen gerekli tedbirleri almayan il emniyet müdürü ve diğer yetkililer hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.

Özkoç şöyle konuştu: “Emniyet’e bildirim yaptığını söylediğimiz kişi kimdir? Polis memurudur yani kamu görevlisidir. Yalan söylüyorsa derhal hakkında işlem başlatılsın. Bunu nasıl tespit edebilirler? Koruma memuru, arama kaydını göstererek ‘Saat 10.03’te Ankara emniyet şube amirliğini arayarak, oraya bildirdim’ diyor. Ses kayıtları ellerinde mi? Ellerinde. O dakikada telefonla kim aramış biliniyor mu? Biliniyor. Gereğini yapsınlar.”