CHP: Sorduğu zaman, ‘Evet dinliyoruz’ mu diyecekler?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve ailesinin telefonlarının dinlendiği iddiasının doğru olmadığını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya cevap verdi: “Çok açık söyleyeyim, sorduğu zaman polislere, ‘Evet dinliyoruz’ mu diyecekler ya da sorulduğu zaman savcılara, ‘Siz bunları dinlediniz’ mi diye soracaklar?”

Fotoğraf: AA

Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı.

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Hükümetin salgındaki vaka sayılarını aylarca saklayarak algıyı yönetmeye çalıştığını ve önlem almadığını belirten Öztrak, bir gecede ‘acı gerçeğin ortaya çıktığını’ söyledi.

Türkiye’nin, vaka sayısı bakımından 330 milyon nüfuslu ABD’den sonra dünyada ikinci sırada olduğunu ifade eden CHP Sözcüsü, şunları söyledi: “Salgın bu olağanüstü boyutlara gelene kadar hangi önlemler alındı? Kritik vaka eşikleri geçilirken ne yapıldı? Hükümet milletten sakladığını Dünya Sağlık Örgütünden de saklamış. Bu sabah açıklandı. Sarayın neden olduğu skandal küresel boyuta ulaşıyor.”

‘Bu iş özelleştirme ise başka kimlerden teklif aldınız?‘

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Sakarya’daki Tank paleti fabrikasıyla ilgili olarak, “Bir iftira ile karşı karşıyayız. Yapılan işlemin adı satış değil, özelleştirme değil, işletme devridir” ifadesini kullandığını aktaran Öztrak, 19 Aralık 2018’de imzalanan kararı göstererek, şöyle devam etti: “Peki, bu kararın altındaki imza kimin? Erdoğan’ın. İmzaladığınız bu karar, ‘yapılan işin adı özelleştirmedir’ diyor. Biz de soruyoruz, bu iş özelleştirme ise başka kimlerden teklif aldınız? Neden 50 milyon dolarlık yatırım sözü karşılığında, tank paleti fabrikasını bedava verdiniz?

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Devletin kasasına tek kuruş, tek cent girmeden, ülkemizin en stratejik tesislerinden birisini 25 yıllığına, Katar ordusunun çoğunluk hissesine sahip olduğu bir şirkete neden peşkeş çektiniz? Bugün bir lokantayı, bir kasap dükkanını veya sıradan bir işletmeyi devralmaya kalksanız, o dükkan veya işletme için hava parası verirsiniz ama siz yandaşlarınıza ve Katar ordusuna bu stratejik tesisi bedavaya peşkeş çektiniz.”

Faik Öztrak, tesiste üretilip, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bu yılın mayıs ayında teslim edilmesi gereken tankların ‘hala ortada olmadığını’ da belirtti.

‘Enflasyon rakamları da geriye doğru güncellenmelidir‘

Bugün, borcundan dolayı Türkiye genelinde ‘590 bin ailenin doğal gazının, 123 bin ailenin ise elektriğinin kesildiğini’ aktaran CHP sözcüsü, kasımda aylık enflasyonun rekor kırıp, 12 aylık enflasyonun yüzde 14’ü aştığını kaydetti.

Herkesin, ‘vaka sayıları gibi enflasyon rakamlarının da gerçek olmadığını bildiğini’ vurgulayan Öztrak, bağımsız araştırmacıların rakamlarının TÜİK’in enflasyonunun çok üstünde olduğunu söyledi.

TÜİK’e göre son üç ayda gerçekleşen enflasyonun yüzde 5,5, ancak akademisyenlerden oluşan ‘Enflasyon Araştırma Grubu’na göre yüzde 9,9 olduğunu kaydeden CHP sözcüsü, şu değerlendirmede bulundu: “Şu anda asgari ücret görüşmeleri sürüyor. Yarın öbür gün memurun, emeklinin maaş zamları da belirlenecek. Tüm bu ücret ve maaş görüşmelerinde en önemli gösterge enflasyon. Milletin maaşını, ücretini artırırken makyajlı TÜİK enflasyonunu dikkate alırsanız, milletimizi enflasyona ezdirirsiniz.

Buradan çok açık, çok net bir çağrı yapıyoruz. Tıpkı vaka sayılarında olduğu gibi enflasyon rakamları da geriye doğru güncellenmelidir. İşçinin, memurun, emeklinin aylığı gerçek enflasyona göre belirlenmelidir. Makyajlı enflasyon rakamlarıyla daha fazla kul hakkına girmeyin.”

Öztrak, asgari ücret görüşmelerinin aylık en az 3 bin 100 liradan başlaması gerektiğini dile getirerek, “Yandaşınıza dolarla, avroyla para ödemek için gerekçe üretirken, millete para vermemek için gerekçe üretmekten vazgeçin” dedi.

Kılıçdaroğlu ve ailesinin telefonlarının dinlendiği iddialarını reddeden

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, ifadelerine ilişkin soru üzerine CHP sözcüsü, şu ifadeleri kullandı: “Atanmış İçişleri Bakanı’nı aslında 2018’in dördüncü ayında polislerin sehven dinlediği ortaya çıkmıştı. Kendinin dinlendiğinin farkında olmayan bir İçişleri Bakanı ne demek istiyor anlamak mümkün değil. Çok açık söyleyeyim, sorduğu zaman polislere, ‘Evet dinliyoruz’ mu diyecekler ya da sorulduğu zaman savcılara, ‘Siz bunları dinlediniz’ mi diye soracaklar? Lütfen bu ucuz sözleri bıraksınlar.”