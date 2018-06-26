Diken

Yaramazlara biraz batar!

CHP Şırnak yönetimi topluca istifa etti: Şaibeli tutumu hazmedemiyoruz

 

CHP Şırnak il yönetimi genel merkezin aday belirlemedeki yanlış tutumunu gerekçe göstererek istifa etti. Çelik “Partimizin aday belirlemedeki yanlışları ve şaibeli bu tutumunu hazmedemiyoruz” dedi.

AA’nın haberine göre CHP Şırnak İl Başkanı Mehmet Sadık Çelik ve yöneticiler, il binasında düzenledikleri basın toplantısıyla partilerinden istifa ettiklerini duyurdu. Çelik, 24 Haziran seçimi öncesi eski il başkanı Mehmet Uğur’un milletvekili adayı olmak için istifa ettiğini, ancak genel merkez tarafından listeye alınmadığını belirtti.

Reklam

CHP’nin aday belirlemedeki yanlışlarına tepkili olduklarını vurgulayan Çelik şöyle konuştu: “Eski il başkanımız Mehmet Uğur’u birinci sıra milletvekili adayı beklerken, tepeden inme, merkez yoklamasıyla, adı sanı belli olmayan bölgede tanınmayan biri milletvekili olarak belirlendi. Partimizin aday belirlemedeki yanlışları ve şaibeli bu tutumunu hazmedemiyoruz. Genel merkezimizin yanlış yolda olduğunu söylemek istiyorum. Partiye uzun yıllar hizmet etmiş birinin aday olması durumunda daha yüksek bir oy alacağımıza kesin gözüyle bakıyorduk. Fakat ne yazık ki bunlar olmadı. Bu nedenle CHP Şırnak il başkanlığı, merkez ilçe başkanlığı, kadın kolları başkanlığı, gençlik kolları başkanlığı ve belde başkanları olarak istifa ediyoruz.”

Resmi olmayan sonuçlara göre 24 Haziran milletvekili genel seçiminde CHP, Şırnak’tan 5 bin 110 oy almıştı.

Reklam

AKP sözcüsü Ünal: İnce CHP’nin doğal lideri

CHP’li Özkan’a göre İnce’ye ‘liderlik devri’ yok: Kılıçdaroğlu göreve devam edecek

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Kılıçdaroğlu görevi zarifçe İnce’ye devreder

Habertürk yazarı duyum almış: Kılıçdaroğlu, koltuğunu İnce’ye devredecek

İnce’den Zeki Müren’li video: Bu böyle yarım kalmayacak…

İnce’den Erdoğan’a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanlığı | AA: Erdoğan’ın oy oranı yüzde 52.58

SON HABERLER

Bozdağ: Bedelli askerlik bu yıl içinde

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, bedelli askerlikle için, “Milletimize bu konu taahhüdümüzdür ve bunu biz hayata geçireceğiz. Tahminim, bu yıl içerisinde bu konuda çözüme kavuşturulacaktır” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...