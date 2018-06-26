CHP Şırnak yönetimi topluca istifa etti: Şaibeli tutumu hazmedemiyoruz

CHP Şırnak il yönetimi genel merkezin aday belirlemedeki yanlış tutumunu gerekçe göstererek istifa etti. Çelik “Partimizin aday belirlemedeki yanlışları ve şaibeli bu tutumunu hazmedemiyoruz” dedi.

AA’nın haberine göre CHP Şırnak İl Başkanı Mehmet Sadık Çelik ve yöneticiler, il binasında düzenledikleri basın toplantısıyla partilerinden istifa ettiklerini duyurdu. Çelik, 24 Haziran seçimi öncesi eski il başkanı Mehmet Uğur’un milletvekili adayı olmak için istifa ettiğini, ancak genel merkez tarafından listeye alınmadığını belirtti.

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CHP’nin aday belirlemedeki yanlışlarına tepkili olduklarını vurgulayan Çelik şöyle konuştu: “Eski il başkanımız Mehmet Uğur’u birinci sıra milletvekili adayı beklerken, tepeden inme, merkez yoklamasıyla, adı sanı belli olmayan bölgede tanınmayan biri milletvekili olarak belirlendi. Partimizin aday belirlemedeki yanlışları ve şaibeli bu tutumunu hazmedemiyoruz. Genel merkezimizin yanlış yolda olduğunu söylemek istiyorum. Partiye uzun yıllar hizmet etmiş birinin aday olması durumunda daha yüksek bir oy alacağımıza kesin gözüyle bakıyorduk. Fakat ne yazık ki bunlar olmadı. Bu nedenle CHP Şırnak il başkanlığı, merkez ilçe başkanlığı, kadın kolları başkanlığı, gençlik kolları başkanlığı ve belde başkanları olarak istifa ediyoruz.”

Resmi olmayan sonuçlara göre 24 Haziran milletvekili genel seçiminde CHP, Şırnak’tan 5 bin 110 oy almıştı.