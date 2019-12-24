CHP Siirt il başkanı saldırıya uğradı: Altı şüpheli gözaltında

Siirt’te CHP İl Başkanı Nevaf Bilek, tartıştığı bir grubun saldırısına uğradı. Bilek, hastaneye kaldırılırken saldırıya karıştığı belirlenen altı şüpheli gözaltına alındı.
Eruh ilçesinde yaptığı ziyaret sırasında, CHP’li il başkanı ile bir grup arasında henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle gruptakiler Bilek’e saldırdı.
Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Bilek, Eruh Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Bilek sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.