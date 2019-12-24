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Yaramazlara biraz batar!

CHP Siirt il başkanı saldırıya uğradı: Altı şüpheli gözaltında

Siirt’te CHP İl Başkanı Nevaf Bilek, tartıştığı bir grubun saldırısına uğradı. Bilek, hastaneye kaldırılırken saldırıya karıştığı belirlenen altı şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Eruh ilçesinde yaptığı ziyaret sırasında, CHP’li il başkanı ile bir grup arasında henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle gruptakiler Bilek’e saldırdı.

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Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Bilek, Eruh Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Bilek sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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