CHP, SETA’nın mali kaynaklarını sorguluyor

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın (SETA) vergi muafiyeti durumuna ve mali kaynaklarına ilişkin Meclis’e soru önergesi verdi.

Görsel: SETA’nın Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları raporu

SETA’nın geçen hafta yayınlanan ‘Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları’ raporuna ‘fişleme’ gerekçesiyle birçok eleştiri gelmişti. Çakırözer de SETA raporunu ‘iktidarın toplumu basın üzerinden bölen ve kutuplaştıran resmi dilinin yansıması’ olarak değerlendirdi.

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SETA’nın iktidarla yakın ilişkileri olduğunu vurgulayan Çakırözer, rapora dair açıklamasında şunları söyledi: “Bu zehirli dilin iktidara yakınlığıyla bilinen bir kuruluş tarafından kamuya açık bir yayın haline dönüştürülmesi çok tehlikelidir.”

Çakırözer, SETA’nın 2013 Bakanlar Kurulu kararıyla vergiden muaf tutulduğunu hatırlatarak, vakfın mali kaynaklarına ve vergi muafiyetine dair meclise verdiği soru önergesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan şu soruları yanıtlamasını istedi: