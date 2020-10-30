CHP, Selçuk’a KPSS’deki ‘usulsüzlük’ iddialarını sordu

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) ilişkin kendilerine bildirilen bazı usulsüzlük iddiaları olduğunu belirterek, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Fotoğraf: DHA

6 Eylül’deki KPSS sonuçları 22 Ekim’de açıklanmıştı.

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Tanrıkulu sonuçlarla ilgili şunları kaydetti: “Sınav sonuçlarının açıklandığı gün ilerleyen saatlerde optik ve temel kitapçık açıklanmış ve adaylar hangi şıkkı işaretlediklerini ve doğru şıkkın hangisi olduğunu görmüştür. Ancak optiklerini kontrol eden adayların sınav esnasında işaretlemediği şıkları işaretlemiş olarak gördükleri iddiaları mevcuttur. Hatta bir adayın yaklaşık 20 netin üzerinde eksik gördüğü, bu durumun sıralamaları çok etkilediği ve bu sebeple atanamadığı yine iddialar arasındadır.“

İddiaların doğru olup olmadığını Selçuk’a soran CHP’li vekil, şayet doğru ise “Hak kayıpları nasıl telafi edilecek” dedi.

Tanrıkulu’nun bazı soruları şöyle:

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Anılan iddialara yönelik, ihmali ve sorumluluğu bulunanlar kimlerdir? İvedi inceleme ve soruşturma başlatılacak mıdır?

İhmali ve sorumluluğu bulunanlar hakkında ne tür işlemler yapılacaktır?

ÖSYM anılan iddialara yönelik kamuoyuna açıklama yapacak mıdır?

6 Eylül’deki KPSS’ye kaç aday girmiştir?

2002 – 2020 yılları arasındaki KPSS’lerde usulsüzlük yaşandığı iddiası ile toplam kaç aday başvuruda bulunmuştur? Anılan başvurular nasıl neticelenmiştir?