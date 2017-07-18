CHP, sel sonrası AKP’ye çattı: İmar hırsızlığı İstanbul’u çekilmez hale getirdi

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

CHP, ‘imar hırsızlığının İstanbul’u çekilmez hale getirdiğini’ belirterek yıllardır kentin belediyesini yöneten AKP’yi eleştirdi.

İstanbul’da dün geceden başlayıp saatlerce etkili olan yağış nedeniyle çok sayıda cadde ve sokağı su basmış, araçlar ve yayalar yollarda mahsur kalmıştı. Metro da sele teslim olmuştu.

Reklam

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, basın açıklamasında AKP’nin kent politikalarını eleştirdi.

“Bugün, bir kez daha İstanbul’un yaşanmaz bir hale geldiğini hep beraber görmüş olduk” diyen Canpolat, Avrasya Tüneli’nin kapatıldığını, yüzlerce aracın su altında kaldığını, binlerce işyerini de su bastığını söyledi.

‘Yaşanmaz hale geldi’

İstanbul’un 1994’ten bu yana ranta açıldığını ve yeşil alanlarının ortadan kaldırıldığını dile getiren Canpolat, selin, kentin yaşanmaz hale geldiğini gösterdiğini kaydetti.

Belediye başkanı Kadir Topbaş’ın, Londra metrosunu da su bastığını söylediğini aktaran Canpolat, “İstanbul’da yeşil alan oranı 2.20, örnek verilen Londra’da yeşil alan oranı yüzde 33, Moskova’da yeşil alan oranı yüzde 54, Berlin’de yüzde 15, Brüksel’de yüzde 18.80, New York’da yüzde 27. Kent kıyaslamasına baktığınız zaman AK Parti iktidarı döneminde İstanbul’da yeşil alanların imara nasıl açıldığına hep birlikte tanıklık etmiş olduk” diye konuştu.

İstanbul’da 1994’ten bu yana 222 milyar dolar harcandığını aktaran CHP’li başkan, şu bilgileri verdi: “Artık bu yönetimin İstanbul’un sorunlarını çözme yerine büyükşehir belediyesinin şu ana kadar yaptığı çalışmaların, her 100 oturumun 91’inin imar artışıyla ilgili olduğunu özellikle sizinle paylaşmak istiyorum. İmar artışı, bugün İstanbul’u yaşanmaz hale getirmiş oldu. 1994’de Ayamama deresini yeşil alan ilan ettik. İhalesi de yapıldı. Ama o günden beri Ayamama deresinin imara nasıl açıldığını, kimlere peşkeş çekildiğini, hangi tarikatlara verildiğini teker teker açıklayacağız. Yatırımı sadece görünen kısma yapıyorlar, reklam olan kısma yapıyorlar. Altyapıya, derelere yapılan yatırım oranı bu dönemde, neredeyse yok denebilecek düzeydedir. Sadece rant, çıkar ilişkileri dışında İstanbul lehine oluşan bir tek oluşum yoktur.”

‘İstanbul’un kimyası değişti’

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de şu eleştirilerde bulundu: “Sayın Topbaş’ın yüz binlik plan yaparken hazırlamış olduğu rapora baktığınızda bu felaketlerin nereden kaynaklandığını görebileceksiniz. İstanbul, tabii ki büyük bir rant meselesine dönüştü. Özellikle, büyük yapılaşmalar, alt yapısı olmayan yapılaşmalar ve dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir şehrinde olmadığı kadar AVM’nin olduğu, dünyanın tek şehriyiz. Ama asıl önemli olan şu; 400’e yakın irili ufaklı dereler var. Bu derelerin güzergahı İstanbul’un bütün yapısını alt üst etti. Bugün yine en büyük tehlikeyi Ayamama deresinde gördük. Birçok derelere baktığınızda bu manzarayı göreceksiniz. ‘Bu derelerin güzergahı niye değişti’ diye merak eden var mı? Sadece ve sadece belli kesimlere rant yaratmak için, başta Ayamama deresi olmak üzere birçok derenin güzergahının değişmesiyle ne yazık ki İstanbul’un kimyası değişti.”

‘Uçarak mı gidelim?’

Yetkililerin “Evinizden çıkmayın” diye açıklamalar yaptığını anlatan Tekin, şunları kaydetti: “Arabamızla çıkmayalım da, metromuz kapalı. Uçarak mı gideceğiz? Bütün bunlara baktığımızda, bunun tek bir sebebi var. Bu ülkenin cumhurbaşkanı, başbakanı ve bakanı da itiraf etmiştir. İmar hırsızlığı İstanbul’u çekilmez hale getirmiştir. Sakın iklim değişikliği falan demeyin. İklim değişikliği sadece İstanbul’un başına mı bela oluyor? Niye iklim değişikliği Edirne’nin ötesinde ya da başka şehirlerde olmuyor da İstanbul’da oluyor. Bunun tek sebebi ranttır ve dere güzergahlarının değişimidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ileriki günlerde, tek tek, hangi derenin güzergahının neden değiştiğini kamuoyuyla paylaşacağız.”