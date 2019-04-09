CHP, seçmen sayısı verip itirazları hatırlattı: Büyükçekmece’de olumsuz durum yok

CHP, AKP’nin usulsüz seçmen kaydının yapıldığını söylediği İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde verileri sayarak olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Fotoğraf: DHA

Partinin genel başkan yardımcısı Seyit Torun ve grup başkan vekili Engin Altay, bugün Büyükçekmece Belediyesi’nin başkanlık binası önünde gazetecilere konuştu.

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Torun, 24 Haziran seçiminde ilçede 172 bin 351 kişinin oy kullandığını, 31 Mart’ta ise askıya çıkarılan seçmen sayısının 174 bin 773 olduğunu ifade etti. CHP’li yönetici, askıdan indirilen seçme sayısının da 175 bin 406 kişi olduğu bilgisini vererek, AKP ile MHP’nin 3 bin seçmene itiraz ettiğini anımsattı.

Torun sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu itirazların sonucunda 745 kişinin kaydı dondurulmuş. Tutuklanan nüfus memurunun işlem yaptığı 354 kişi de bu 745 kişi arasında yer alıyor. İtirazlar sonucu 174 bin 661 kişi seçmen oldu. 24 Haziran ve 31 Mart arasında 2 bin 310 kişi bulunuyor. Bunların 760’ı da yeni 18 yaşını doldurmuş, ilk defa oy kullanacak seçmenler olduğu görüldü. Buradan bakıldığında hiçbir olumsuzluk yok.”

Büyükçekmece’de tartışma ne?

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP’li Ekrem İmamoğlu, AKP’li rakibi Binali Yıldırım’ın yaklaşık 14 bin 500 oy önünde. İstanbul’da tüm oyların sayılması talebi reddedilen AKP de il bazında seçimin yenilenmesini isterken, Büyükçekmece’de 11 binden fazla seçmenin usulsüz olarak kaydedildiğini öne sürüyor.

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CHP ise ‘usulsüz kaydedilen’ seçmenlere itirazın aylar önce listeler kesinleşince yapıldığını, yüzlercesinin kaydının silindiğini belirtiyor. İlçede seçimin iptali gündemde. Tüm bu tartışmalar sürerken, polis ekipleri bu sabah saatlerinden itibaren ilçede belirlenen adreslere giderek ‘sahte seçmen’araştırmasına başladı.