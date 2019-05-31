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Yaramazlara biraz batar!

CHP seçim standına art arda iki saldırı

CHP’nin İstanbul’da Büyükçekmece sahilinde çadır şeklinde kurduğu seçim standı dün art arda iki saldırıya uğradı.

Dün saat 16.00 sularında bir grup “Hepiniz teröristsiniz” diye bağırarak stantta bulunan CHP’li kadınları sözlü taciz etti.

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Saldırganlara tepki gösteren CHP’li gençlerden D.E grup tarafından darp edildi. Olaydan yaklaşık bir saat sonra ise elinde kesici alet bulunan bir saldırgan tekrar seçim standına gelerek çadırı parçaladı ve içinde bulunan elektronik eşyaları kırdı. CHP’nin suç duyurusu üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Saldırganlar yakalanamadı.

Saldırıyla ilgili açıklama yapan Kaftancıoğlu omayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Tüm siyasi partilerin stant kurup seçim çalışması yaptığı bir yerde böylesine provokatif bir saldırının gerçekleştirilmesi çok üzücü. Bu saldırının failleri farklı siyasi görüşlerdeki insanları birbirlerine düşman etmek için elinden geleni ardına koymayan siyasi iktidar mensuplarıdır. Kendisinden olmayan herkesi ‘terörist’ olarak ilan eden bu anlayışın söylemleri, ne yazık ki toplumsal huzurumuzu ortadan kaldıran sonuçlar doğurmaktadır. Vatandaşlarımız arasında kin ve düşmanlığı tetikleyen sözleri her gün tekrarlayan iktidar partisi üyeleri ve yandaş medya, bölücü terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürmektedir. Seçim sürecinin demokratik şartlarda gerçekleştirilmesi için herkesi sağduyulu davranmaya davet ediyorum. Büyükçemece’de yaşanan olay bir an önce aydınlatılmalıdır.”

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