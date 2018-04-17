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CHP ‘seçim kanunu’nu hatırlattı: İYİ Parti ağustos ayında seçime giremez

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CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, olası bir ‘erken seçim’e İYİ Parti’nin giremeyeceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, normalde 3 Kasım 2019’da yapılması plananlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin Ağustos 2018’de yapılmasını önermişti. ‘Cumhur ittifakı’nda MHP’yle bir araya gelen AKP ise bu öneriyi şimdilik ne reddetti ne de kabul etti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bahçeli’nin erken seçim çağrısıyla ilgili, “Olacak inşallah, vatandaş bunları gönderecek” demişti.

Habertürk’e konuşan CHP’li Özgür Özel, 26 Ağustos 2018’de seçimin yapılması durumunda 1 Nisan’da büyük kurultayını yapan İYİ Parti’nin seçime katılamayacağını öne sürdü.

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Seçim kanunu hatırlatan Özel, “Bir partinin seçime katılabilmesi için 41 ilde örgütlenmesi lazım. Büyük kurultayının üzerinden en az altı ay geçmesi lazım” dedi.

Özel şöyle devam etti: “Devlet Bahçeli ‘Biz İYİ Parti olmadan seçime girmek istiyoruz’ diyor. 1 Nisan’da kurulan bir partiden korkan Devlet Bahçeli ve kadrosu 26 Ağustos’a seçimi çekmek istemiştir.” 

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