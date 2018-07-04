CHP Sakarya da ‘kurultay’ dedi: Partinin geleceği İnce’yle iktidarda buluşacak

CHP Sakarya İl Başkanı Erdoğan Isır, CHP’nin geleceğinin Muharrem İnce’yle iktidarda buluşacağına inandıklarını belirterek kurultay çağrısında bulundu.

CHP’de bazı delegelerin olağanüstü kurultay için imza verip partinin genel başkanlığı için cumhurbaşkanı adayı İnce’yi önerdiği belirtilmişti.

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Son olarak İnce de bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na açıkça çağrıda bulunmuş ve “Yenildiysen geri çekileceksin, hazırlıklarını yapacaksın, bahane üretmeyeceksin” demişti.

Parti içindeki kurultay tartışmalarına dahil olan Sakarya il başkanı Isır, bir yazılı açıklamayla “Partimizin geleceği için genel başkanımızın, partimizi olağanüstü kurultaya götürmesini bekliyoruz” dedi.

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Isır açıklamasının devamında şöyle dedi: “Toplumumuza yeni bir heyecan, sinerji geldiğini toplumun tüm katmanları görmüştür. CHP’de demokratik tepkiler, eylemler bu partinin doğasında vardır. Benim tüm üyelerden ricam, hiçbir şekilde hakarete varmadan, saygısızlık yapmadan eleştiride bulunabilmeleridir.”

CHP’de ve Türkiye’de 24 Haziran seçimlerinde en başarılı ismin İnce olduğunu savunan Isır, Sakarya’da 14 kurultay delegesi adına yapılan toplantılarda çıkan sonucun İnce olduğunu şu sözlerle aktardı: “İnce’nin Türkiye’de umut olmaya devam edeceğine, CHP’nin geleceğinin İnce ile iktidarda buluşacağına inanıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu, partimize çok şey katmış, gece gündüz tüm mesaisini partimizin başarısı için harcamıştır, 24 Haziran seçim öncesi de demokrasi adına yaptıkları tarih boyu unutulmayacaktır. Partimizin geleceği için genel başkanımızın, partimizi olağanüstü kurultaya götürmesini bekliyoruz.”