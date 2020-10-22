CHP: Sağlık bakanının İstanbul toplantısına İmamoğlu’nun çağırılmaması skandal

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’deki ‘corona’ vaka sayısının yüzde 40’ının İstanbul’da olduğunu söyleyerek, alınacak önlemlere dair İstanbul valisi, il emniyet müdürü, bakan yardımcıları, il sağlık müdürü, saha koordinatörleri ve başhekimlerle toplantı düzenlediklerini açıkladı. CHP ise toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun çağırılmamasının ‘skandal’ olduğunu ifade etti.

Fotoğraf: chp.org.tr

İstanbul’da vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40’ına, Ankara’nın beş katına ulaştığını belirten Koca, Twitter’dan şu paylaşımı yaptı: “İstanbul Valisi Sn. Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Sn. Zafer Aktaş, bakan yardımcılarımız, il sağlık müdürümüz, saha koordinatörlerimiz ve başhekimlerimizle birlikte, salgının İstanbul’daki seyrini masaya yatırdık. Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz.”

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CHP resmi Twitter hesabından ise şu paylaşım yapıldı: “İstanbul’da vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40’ına ulaştığı resmen açıklanırken, alınacak tedbirle ilgili yapılan toplantıya İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun çağırılmaması skandaldır. Ülkeyi yönetemedikleri gibi herhangi bir krizi de yönetemediklerinin ispatıdır. Saray iktidarı, İstanbul’da yaşadığı seçim hezimetinin intikamını İstanbullular’dan alamaz. Halkımızın sağlığından daha önemli bir şey yoktur… Kibirli saray yöneticileri ve bu yanlışla adını kirleten @drfahrettinkoca sağlığı siyasallaştırma yanlışından derhal dönmelidir.”