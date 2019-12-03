CHP ‘ret’ oyu vermişti: İBB, Şile Kumbaba’daki parkı satıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2018’de alınan karar doğrultusunda Şile ilçesindeki Kumbaba sahilinde bulunan parkın satışı için yarın ihaleye çıkacak. Bölgede yaşayanlar parkın satılmasını istemiyor.

Fotoğraflar: DHA

İki yıl önce Şile Belediyesi’nden İBB Emlak Müdürlüğü’ne devredilen 19 bin metrekarelik park arazisi için 22 milyon 795 bin 836 lira muhammen bedel belirlendi. Kapalı Teklif Usulü’ne göre yapılacak olan ihalenin geçici teminatı ise 683 bin 875 lira.

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‘Otel çalışması var’

Park arazisinin satılmasına Kumbaba Mahallesi Muhtarı Süleyman Rakıcı ve diğer mahalleli tepki göstererek arazide eylem yaptı.

Mahalleli Osman Hacıosmanoğlu, daha önce Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’nın “Hiçbir şekilde imar izni vermeyiz, bu parkın hiçbir şekilde imara açılmasına müsaade etmeyiz” dediğini hatırlattı.

Hacıosmanoğlu, alanda otel yapılmasıyla ilgili bir çalışma olduğunu belirterek belediyenin imar izni vermeyeceğini söylediğini, bu nedenle iş adamlarının para yatırmasının söz konusu olamayacağını dile getirdi.

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İhale tepkisi

CHP’nin doğa tahribatına karşı çıktığını aktaran Hacıosmanoğlu, partiye “Peki nasıl böyle bir duruma müsaade edebiliyorsunuz” diye sormak istediğini belirtti. Mahalleli, yarın ihalenin yapılacağı yere giderek tepki göstereceği de öğrenildi.

CHP reddetmişti

Park arazisinin satış kararı, 2018’deki AKP dönemi İBB Meclisi’nde oy çokluğuyla alınmıştı. CHP grubu, satışa teklifine ret oyu vermişti. Parkın, belediyeye ek gelir olması amacıyla satılacağı açıklanmıştı.