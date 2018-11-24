CHP raporu: Yurt dışına göç edenlerin sayısı bir yılda yüzde 63 arttı

CHP’nin hazırladığı rapor Türkiye’den yurt dışına göç eden yurttaşların sayısının bir yılda yüzde 63 arttığını ortaya koydu.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre veriler CHP Bilim Platformu’nun ‘AKP’nin yol açtığı büyük beyin göçü’ başlıklı raporuna dayanıyor.

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AKP’nin iktidara gelmesinden beri yurt dışına göçün arttığı dile getirilen raporda yer alan bilgiler özetle şu şekilde.

– Yurt dışına göç edenlerin sayısı bir yılda yüzde 63 arttı. 2016’daki rakam 69 bin 326 iken, 2017’de bu 113 bin 326’ya yükseldi.

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– Her ben göç edenden ikisi 20-34 yaş aralığında.

– Yurt dışına göç eden kadınların oranı yüzde 37’den yüzde 42’ye çıktı.

– Geçen yıl 5 binden fazla milyoner, son 3 yılda ise 13 bin girişimci ve iş insanı Türkiye’yi terk etti.

– Yurt dışına göç edenlerin çoğu eğitimli ve kentli.