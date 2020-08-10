CHP: Sosyal mesafe için 250 bin derslik gerekiyor; kampanya parasıyla yapılsın

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’nın salgında okulların açılmasıyla ilgili hazırladığı rapora göre, sosyal mesafe şartını sağlamak için en az 250 bin ek dersliğe ihtiyaç var.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyesinin raporunda yer alan bilgilere göre, ilkokullarda derslik başına 21.9, ortaokullarda 32.7, imam hatip ortaokullarında 26.3, genel ortaöğretimde 27.3, mesleki ve teknik ortaöğretimde 22.3, imam hatip liselerinde ise 14.4 öğrenci düşüyor. Türkiye’de 54 bin resmi, 12 bin 809 özel okul bulunuyor. Görev yapan öğretmen sayısı ise 1 milyon 77 bin 307.

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Sözcü’den Saygı Öztürk’e raporu değerlendiren Kaya şunları söyledi: “Mevcut duruma göre Sağlık Bakanlığı’nın ortaya koyduğu 1 metrekare sosyal mesafe şartını sadece imam hatip liseleri sağlıyor. 18 milyon 108 bin 860 öğrenci için 706 bin 15 dersliğimiz var. Her dersliğe ortalama 26 öğrenci düşüyor. Okulların açılabilmesi için dersliklerdeki öğrenci sayısını yarı yarıya düşürmemiz gerek. Bu durumda en az 250 bin dersliğe ihtiyacımız olacaktır. Ayrıca tüm okulların ikili öğretime geçtiği varsayıldığında yüz binlerce öğretmene ihtiyaç duyulacaktır.”

‘250 bin acil öğretmen ihtiyacı’

Kaya şu önerilerde bulundu: “Derslik ihtiyacı dikkate alındığında tanesi 57 bin liraya mal edilebilen prefabrik okullar yapılmalı. Dolar bazında garanti ödemesi yapılan beş müteahhidin her birine 50 bin prefabrik okul yaptırabilirsiniz, onlar da giderlerini vergiden düşerler. 16 makam uçağının 13’ünü satarsınız. ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasında toplanan parayı bunun için harcarsınız. İsraf ekonomisinden vazgeçilirse, okullarımızın bahçelerine prefabrik derslikler kurulursa bu süreci daha güvenli atlatabiliriz.”

Okullarda ikili eğitime geçilmesi ve yeni dersliklerle eğitime başlanması halinde, acil öğretmen ihtiyacının en az 250 bine çıkacağını öngörebildiklerini belirten Kaya “Bu ihtiyaca göre öğretmen ataması hızla yapılmalı” dedi.