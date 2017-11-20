CHP raporu: OHAL’de 1020 şirket TMSF yönetimine geçti

CHP, OHAL döneminde 1020 şirketin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) geçtiğini bildirdi.

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göre CHP ‘OHAL, İş Dünyası ve Kaybeden Türkiye’ başlık bir rapor hazırladı.

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Raporda darbe girişiminin ardından ilan edilen ve halen süren OHAL’den iş dünyasının nasıl etkilendiği anlatıldı.

Raporda, TMSF’nin kontrolüne aldığı 1020 şirketin aktif büyüklüğünün 41 milyar lira, özkaynaklarının toplamı 18,2 milyar lira, ciro toplamınınsa 22 milyar lira olduğu belirtildi. Ayrıca bu şirketlerde 46 bin 357 kişinin istihdam edildiği ifade edildi.

TMSF’nin 107 kişinin mal varlığına kayyım atandığı da kaydedildi.

Madde madde

Raporda, OHAL’in etkileri şöyle sıralandı:

* Türkiye’den ithalat yapan firmalar tedarik riski duyuyor, bazı firmalar Türkiye’de iş yaptıkları firmalara el konulması tedirginliğiyle fason üretimlerini başka ülkelere kaydırıyor.

* Uluslararası bazı firmaların OHAL olan ülkelerle kontrat yapmama prensipleri bulunuyor ve Türkiye kökenli firmalarla kendi iç düzenlemeleri gereği kontrat yapmama yoluna gidiyor.

* Sigorta şirketleri, OHAL nedeniyle Türkiye’ye yönelik seyahat ve sağlık sigortası yapmıyor.

* Uluslararası firmaların CEO ve diğer üst düzey yöneticileri Türkiye’ye seyahat etmiyor. Üreticiler, sanayiciler, büyük uluslararası firmaların belirlediği ülkelerde ürünlerini tanıtmaya, pazarlamaya çalışıyor.

* KHK’larla OHAL ilanın gerekçesi dışında ekonomi ile ilgili de düzenlemeler yapılması, yerli ve yabancı firmalar için risk ve belirsizlik oluşturuyor. Belirsizliklerin artması yatırımların da yavaşlamasına, askıya alınmasına neden oluyor.

* Taşınmaz kiralayacak ya da satın alacak yerli/yabancı firmalar, mülk sahiplerinin terörle bağlantılı olmasından endişe duyuyor ve “Terörle bağlantısı yoktur” yazısı istiyor.

* Türkiye’ye yönelik seyahat düşüncelerinde olumsuz etki oluşturuyor, özellikle Avrupalı turist başka ülkeleri tercih ediyor. Kongre organizatörleri OHAL nedeniyle Türkiye’yi tercih etmiyor. Raporun ‘OHAL ile Bozulan Göstergeler’ bölümünde ise şu bilgilere yer verildi;

Borç arttı

* Raporda, Ağustos 2016- Ağustos 2017 döneminde Türkiye’nin net dış borcunun 23 milyar dolarlık artışla 283,1 milyar dolara çıktığı bilgisi yer aldı.

* Özel sektörün net döviz pozisyonu açığı da 10 milyar dolar artarak 212 milyar dolara geldi. OHAL’in ilan edildiği günden bu yana lira, dolar karşısında yüzde 28,4 düzeyinde değer kaybetti.

* Bütçe açığı yılın ilk dokuz ayında 31,6 milyar liraya çıktı.