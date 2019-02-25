CHP raporu: Kriz sadece mutfağı değil ‘eğitim’ bütçesini de vurdu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından hazırlanan rapora göre ekonomik kriz sadece mutfak bütçelerini değil, asgari ücretle geçinen ve okulçağında çocuğu bulunan ailelerin eğitim bütçesini de vurdu.

Fotoğraf: DHA

AA’nın aktardığı rapora göre kırtasiye malzemelerinin fiyatı 2018’de bir yıl öncesine göre iki katına çıktı.

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Ağbaba araştırma sonuçlarına ilişkin açıklamasında şunları söyledi: “Ailelerin cebindeki yangın ‘okul masrafları’ için büyüyor. Kırtasiye malzemelerindeki artış ailelerin çocukları için daha fazla masraf yapmalarına neden oluyor.”

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici fiyatları 2018 yılında yüzde 20.3 oranında artmıştı. Fakat rapora göre temel eğitim malzemelerinden olan kırtasiye ürünlerinde zamlar enflasyon oranının çok üzerine çıktı.

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Araştırmaya ilişkin sonuçları yazılı açıklama ile paylaşan Ağbaba şu bilgileri verdi:

Masraflar 275 liradan 408 liraya yükseldi

“2017’de eylül ayında ailelerin okul başlangıcı için yaptıkları masraf ortalama 275 lirayı bulurken bu yıl okulların ilk başlangıcında ailelerin çocukları için yapması gereken masraf ortalama 408 lirayı bulmuştur.

Enflasyona en yakın zam yüzde 25’le 60 yapraklı defterde gerçekleşti. Resim defteri yüzde 30.7, okul çantası yüzde 37.5, kurşun kalem yüzde 40, pastel boya yüzde 63, silgi ve kalemtraş yüzde 66.6, küçük abaküs yüzde 76.5, cetvel yüzde 80, beslenme çantası yüzde 85.7 oranında zamlandı. Fiyatı iki katına ve üzerine çıkan malzemeler ise yüzde 100 ile suluk ve sözlük, yüzde 108.3 ile bir top A4 kağıt.

2017 yılı ile 2018 yılı arasında bir kıyaslama yapıldığında kırtasiye malzemelerinin her birinde ortalama ‘1.5-2.5 kat oranında artış’ söz konusudur.

Fiyat artışlarına bağlı olarak da ailelerin çocukları için yaptıkları harcama her bir kırtasiye ürünü için 2017 yılına göre ‘en az 1.5 kat’ oranında artmıştır.

Ayrıca ilköğretim dışında öğrencilerin okul derslerine ek olarak kullandıkları yardımcı kaynaklarda da fahiş artışlar meydana gelmiştir.

Asgari ücretle geçinen aileler 2018’de çocuklarının kırtasiye malzemeleri için yaptıkları harcama oranı 2017’ye göre ortalama ‘iki kat oranında’ artmıştır.”



