CHP’den gençlik raporu: Her 100 üniversite mezunundan 26’sı işsiz

CHP’nin hazırladığı Gençlik Raporu’na göre son 15 yılda üniversite mezunu işsiz sayısı 97 bin 545’ten 1 milyon 340 bine yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, ‘Gençlik Raporu: İşsiz, Umutsuz, Geleceksiz’ başlıklı bir rapor hazırladı.

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Raporda özetle şu tespitlere yer verildi:

*Her 100 üniversite mezunundan 26’sı işsiz. Bu oran nüfus artışı, üniversite mezunu artışı ve iş alanlarının daralmasıyla birlikte katlanarak yükseliyor. İŞKUR verilerine göre, 2004 yılında 97 bin 545 olan üniversite mezunu işsiz sayısı 2019 yılında 1 milyon 340 bine ulaştı.

*Üniversite mezunu işsiz sayısı son 15 yılda 10 katın üzerinde bir artış gösterdi. Aynı dönemde lise mezunu işsizlerin oranı yüzde 47’den yüzde 25’e düştü. Bu veriler, üniversite eğitiminin ‘işsizliği ertelediği’ gerçeğini ortaya koydu.

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* 2002’de 7.5 milyon kişi tarım kesiminde faaliyet gösterirken 2018’de 4.9 milyona düştü. Her yıl ortalama 150 bin kişi tarımdan kopuyor.

*10 yıl öncesine kadar çiftçilik yapanların yaş ortalaması 35-40 idi. SGK ve Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’de çiftçilerin yaş ortalaması 50’ye çıktı.

*15-29 yaş aralığındaki 20 milyon insanın 5.5 milyonu öğrenci, 6 milyonu çalışıyor, 2.5 milyonu hem çalışıyor hem okuyor, 6 milyonu ne çalışıyor ne okuyor.

*Okula devamsızlıkta 53 ülkenin eğitim istatistikleri karşılaştırıldığında Türkiye altıncı sırada yer alıyor.

*8-34 yaş arasındaki gençlerle yapılan kamuoyu araştırmalarında, “Yurtdışında yaşamak ister misiniz” sorusuna ‘Evet’ yanıtı verenlerin oranı yüzde 70 ile yüzde 90 arasında değişiyor.