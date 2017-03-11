CHP raporu: ‘Hayır’cılara yönelik en az 107 tehdit, hakaret, hedef gösterme ve saldırı

CHP, anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ oyu kullanacaklara yönelik baskı ve saldırıları raporlaştırdı.

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göre rapor, halkoyuna sunulacak 18 maddenin Meclis genel kurulunda görüşülmeye başladığı günden şimdiye kadar geçen süreyi kapsıyor.

CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı’nın hazırladığı rapora göre ‘Hayır’cılara yönelik en az 107 tehdit, baskı, hakaret, hedef gösterme ve saldırı yaşandı, ‘Hayır’ kampanyası yürüten en az 115 kişi gözaltına alındı, MHP’de ‘Hayır’ diyenler ihraç edildi, üç gazeteci ‘Hayır’ dediği için işten atıldı.

Raporda öne çıkan bazı saldırılar şöyle sıralandı:

– Teklifin Meclis’te görüşülmeye başlandığı gün Meclis önünde toplanan yurttaş ve vekillere polis plastik mermi ve basınçlı suyla müdahale etti.

– Afiş asan beş kişi idari para cezasına çarptırıldı.

– Ankara Valiliği ‘güvenlik gerekçesiyle’ gösterileri yasakladı.

– İstanbul Beşiktaş-Kadıköy vapurunda ‘Başkanlığa Hayır’ şarkısı söyleyen gençler gözaltına alınmak istendi.

– Kamu-Sen Genel Merkezi’ne 25 kişilik bir grup saldırdı.

– İstanbul Maltepe’de ‘Hayır’ çalışması yapan gençlere AKP’liler silahla saldırdı, bir kişi yaralandı.

– Organize suç örgüti lideri Sedat Peker ‘Hayır’ diyenlere “Sokağa çıkan olursa onları sokakta bekliyor olacağız” tehdidinde bulundu.

– Misvak Dergisi, bir karikatüründe ‘Hayır’ diyenler ‘şeytan’ olarak çizdi.

– Başbakan Binali Yıldırım, ‘Hayır’ diyenleri ‘teröre destek vermekle’ suçladı.

– Sabahattin Önkibar’ın ‘Devlet Bahçeli ve MHP İçin Her Şey’ kitabının toplatılmasının ardından kitabı yayımlayan Kırmızı Kedi Yayınevi’nin İstanbul Gümüşsuyu’ndaki merkezine saldırı oldu.

– Kanal D, ‘Hayır’ diyeceğini açıklayan gazeteci İrfan Değirmenci’yi işten çıkardı.

– Türk-Büro-Sen Başkanı Fahrettin Yokuş’a silahlı saldırı yapıldı.

– Meral Akşener’in Çanakkale’de yapacağı programda salonun elektrikleri kesildi, salona polis girdi. Akşener konuşmasını megafon ve telefon ışıklarıyla yaptı.

– Posta gazetesinde çalışan Hakan Çelenk, ‘Hayır’ dediği için kovuldu.

– Erdoğan ‘Hayır’ diyenlere yönelik “Şerre rıza şerdir” dedi.

– Digitürk gerekçesiz bir biçimde arşivinden ‘No’ filmini kaldırdı.

– Erdoğan, anayasa değişikliğine karşı çıkanlara ‘gafiller’ dedi.

– Süheyl Batum, ‘Hayır’ gezilerine katıldığı için Bahçeşehir Üniversitesi’nden atıldı.

– CHP’li Selin Sayek Böke canlı yayındayken televizyon kanalını arayan bir şahıs Böke’yi öldürmekle tehdit etti.

– Akit gazetesi yazarı eski milletvekili Şevki Yılmaz Akit TV’de “16 Nisan’ın zaferle çıkacağına dair Hadis-i Şerif var” dedi.

– Ümraniye’de ‘Hayır’ çalışması yürüten Haziran Hareketi üyelerinden biri bıçaklandı.

– Kocaeli Belediyesi su faturalarındaki ‘Su kayıp kaçağına HAYIR’ yazısını kaldırdı.

– Erdoğan “Hayır’ın gideceği yer Kandil, hayır eşittir çukurdur” dedi.

– CHP’li İlhan Cihaner’in İstanbul Kültür Üniversitesi’nde katılacağı anayasa paneli üniversite yönetimi tarafından yasaklandı.

– Esenler Belediyesi, CHP’nin referandum için hazırladığı araçları engelledi.

– Sinan Oğan’a konferans sırasında “Hareketin lideri Devlet Bahçeli” sloganı atan bir grup tarafından saldırıldı.

– Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği kantininde “Üniversite başkanlığa ‘Hayır’ diyor” afişleri asan öğrencilere saldırı oldu, bir öğrencinin burnu kırıldı.

– Metin Feyzioğlu’nun Malatya’da katılacağı ‘Hayır’ paneli için Atatürkçü Düşünce Derneği’ne yer verilmedi.

– Yeni Şafak gazetesinin ilahiyatçı yazarı Hayrettin Karaman ‘Hayır’ diyenleri İslam karşıtlığı ile suçladı.