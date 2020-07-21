CHP raporu: Emeklilerin yarısının geliri asgari ücretten az

CHP’nin raporuna göre, emeklilerin yarısı asgari ücretin altında gelire sahip.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Bu yılın başında brüt asgari ücret 2 bin 943 lira olarak belirlenmişti. Vergi ve kesintiler sonrası çalışan eline 2 bin 324 lira 70 kuruş geçiyor.

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Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerini kullanarak bir çalışma hazırladı.

Buna göre, 2018’de emeklilerin yüzde 11.96’sının maaşı, asgari ücretin altındaydı. Ancak 2020’de bu oran yüzde 49.31’e kadar yükseldi. Bu da 4 milyon 179 bin 840 emeklinin gelirinin asgari ücretin altında olduğu anlamına geliyor.

4/a statüsünden emekli olan vatandaşların yüzde 50.8’i, 4/b statüsünden emekli olan vatandaşların yüzde 89.5’i, 4/c statüsünden emekli olan vatandaşların da yüzde 0.7’si asgari ücretin altında bir gelire sahip.

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Rakamları değerlendiren CHP’li Özel, emekliler için “İktidar partisi eliyle açlığa ve yoksulluğa mahkum edildiler” ifadelerini kullandı.

“Emeklilerimize reva görülen ekonomik gerçeklik dikkate alındığında açıklanan rakamların aldatmacadan ve göz boyamadan ibaret olduğu anlaşılmaktadır” diyen Özel, tüm çalışan kesimler ile emeklilerin giderek hayatlarını idame ettirmekte zorlandığını dile getirdi.