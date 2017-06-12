CHP raporu: Darbe girişimi kontrollüydü, biliniyor ve bekleniyordu

CHP, 15 Temmuz darbe girişimini bu kez ‘darbe komisyonu’nun hazırladığı rapora koyduğu muhalefet şerhinde ‘kontrollü’ diye niteledi.

Komisyonun CHP’li üyeleri Zeynel Emre, Aykut Erdoğdu, Sezgin Tanrıkulu ve Aytun Çıray tarafından hazırlanan ‘Öngörülen, Önlenmeyen ve Sonuçları Kullanılan Kontrollü Darbe’ başlıklı raporda 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu, Ergenekon, Balyoz, 2010’daki anayasa değişikliği referandumu gibi olaylara geniş yer verilirken, darbe girişimi ve sonrasında yaşananlar anlatıldı.

Akar-Fidan görüşmesi raporda

300’ü aşkın sayfalık raporda “15 Temmuz hain darbe girişimi öngörülen, önlenmeyen ve sonuçları kullanılan bir kontrollü darbe olarak tarihe geçmiştir” dendi.

Darbe girişiminin ‘kontrollü’ olduğuna ilişkin verilerden biri olarak, 15 Temmuz’dan bir gün önce Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın yaklaşık 6.5 saat baş başa görüşmesi gösterildi.

‘Fuat Uğur darbeyi aylar öncesinden yazdı’

Bunun dışında Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur’un 24 Mart 2016, 2 Nisan 2016 ve 21 Nisan 2016 tarihlerinde yazdığı üç köşe yazısına yer verildi: “Fuat Uğur ve benzeri yazarların darbeden aylar öncesi paylaştığı bu yazılar MİT için açık istihbarat kaynağı olup, Fuat Uğur’un bildiklerini MİT’in bilmiyor olması düşünülemez.”

Savcılık ifadelerinden Gülen Cemaati’nin darbe hazırlığını 2015’in sonlarından itibaren başlattığının anlaşıldığına dikkat çekilen raporda, “Darbeye hazırlık faaliyetleri Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş tarafından yürütülmüştür. Adil Öksüz ve diğer planlayıcılar darbe girişiminden çok önce Cemaat bağlantısı devlet tarafından bilinen isimlerdir” dendi.

‘Darbe biliniyor ve bekleniyordu’

Raporun sonuç bölümünde darbe girişimine ilişkin CHP’nin dikkat çeken bulguları şöyle:

” * MİT Müsteşarlığı TBMM Araştırma Komisyonu’na yönelik yazdığı 22.05.2017 tarihli yazısında ‘MİT’in daha önce dış makamlarla paylaşılan notlarda cemaatin darbe girişiminde bulunabileceğini bildirdiğini ancak TSK bünyesinde istihbarat toplayamadığından darbe girişiminin tarihi konusunda net bir istihbarata önceden ulaşılamadığı’ bilgisiyle darbenin bilindiğini ve beklendiğini şüpheye yer bırakmayacak şekilde ikrar etmiştir. Bu durum 15 Temmuz hain darbe girişiminin öngörülen bir darbe girişimi olduğunu tarihi bir gerçeklik olarak önümüze çıkmaktadır.

* MİT’in bildiği ve dış makamları bilgilendirdiği Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın öngörülen bu darbe başladıktan sonra Cumhurbaşkanı’nın ‘darbeyi eniştemden öğrendim’ demesi Başbakan’ın ‘eşten dosttan öğrendim’ demesi ve sanki hiç bilmedikleri ve beklemedikleri şok edici bir gelişmeyle karşılaşmış gibi davranmaları anlaşılamamaktadır.

* Öngörülen darbe girişimi 15 Temmuz günü öğleden sonra 14:20 itibariyle öğrenilmiş ancak yukarıda belirtilen bilgi ve bulgular ışığında gerekli bilgilendirmelerin yapılmadığı ve etkin önlemler alınmadığı anlaşılmıştır. Bu ihmaller zinciri sonucunda 15 Temmuz hain kalkışması önlenmeyen darbe girişimi olarak tarihe geçmiştir.

* Bütün bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere 15 Temmuz hain darbe girişimini sonuçları kullanılmış ve karşı darbe gerçekleştirilmiştir. Bu sebeplerle 15 Temmuz darbe girişimi karşı darbe yapmak amacıyla sonuçları kullanılan bir darbe girişimidir.”