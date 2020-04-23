CHP raporu: Çocuk evlilikleri tasarıya eklenmek istendi

CHP’nin raporunda, iktidar temsilcilerinin, muhalefet partilerinin grup başkan vekilleriyle yapılan bir toplantıda çocuk yaşta evliliklerin önünü açacak bir maddeyi infaz tasarısına eklemeyi teklif ettiği, muhalefet partilerinin girişimi sayesinde bunun engellendiği iddia edildi.

Fotoğraf: DHA

CHP İstanbul Miletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun hazırladığı ‘Türkiye Çocuk Yaşam Hakları İhlalleri Raporu’ yayınlandı.

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TÜİK’in 2019 yılı verilerinden yararlanılan raporda şu bilgiler paylaşıldı:

16-17 yaş grubundaki kız çocukların evlendirilmesinin toplam resmi evlenmelerin içindeki oranı yüzde 3.1.

Geçen yıl 17 bin 47 çocuk yaşta evlendirme kayıtlara geçti.

İstatistikler çocuk yaşta evlendirme sorununun en çok Ağrı’da (yüzde 13.2) görüldüğünü, bunu Muş (yüzde 13) ve Kars’ın (yüzde 10.6) izlediğini ortaya koydu.

Kız çocuk evlendirmenin toplam içindeki oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 0.2 ile Tunceli, yüzde 0.7 ile Bayburt ve Rize.

67 çocuk iş kazasında hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin verilerinden yola çıkan rapora göre, geçen yıl 67 çocuk işçi ‘iş kazalarında’ öldü. Bu çocukların 29’u 14 yaş ve altında, 38’i 15-17 yaş arasında.

Buna göre, 2020’nin ilk üç ayında yedi çocuk işçi iş cinayetine kurban gitti. Ocak ayında biri 14 yaş ve altında üç (tarım ve gıda işkollarında), şubat ayında iki (tarım ve inşaat işkollarında), mart ayında ise iki (tarım ve metal işkollarında) çocuk işçi yaşamını yitirdi.

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Cinsel istismar 10 kat arttı

Rapora göre, 2006-2019 yılları arasında çocuklara yönelik cinsel istismar suçları 10 kat artarken, 2006 yılında bu suçtan 2 bin 337 karar verilirken, bu rakam günümüzde 21 bin 518’i geçti.

Rapora göre TÜİK ‘suça sürüklenen çocuklar’la ilgili 2019 yılına ait istatistik açıklamazken, 2020 yılı istatistikleri de takvimden çıkarıldı.

Rapora göre, en son Ağustos 2018 tarihinde 2017 yılına ait veriler açıklanmış, suça sürüklenme nedeniyle güvenlik birimlerine gelen ve getirilen çocuk sayısının 107 bin 984 olduğu ve söz konusu çocukların yüzde 57.7’sini 15-17, yüzde 23.3’ünü 12-14, yüzde 18.5’ini ise 11 yaş ve altı gruptakilerin oluşturduğu belirtilmişti.

3 bin 880 çocuk cezaevinde

İnsan Hakları Derneği’nin verilerinden yararlanılan raporda, 3 bin 100 çocuğun tutuklu ve hükümlü olarak, 780 çocuğun ise anneleriyle birlikte cezaevlerinde bulunduğu belirtildi.

Raporda, cezaevlerindeki şartların corona virüsü salgınından korunmak için yeterli olmadığı gerekçesiyle çocukların serbest bırakılmasına yönelik talepler gündeme getirildi.

Çalışan çocuklar

Raporda aktarılan TÜİK’in 2019a ait çocuk işgücü anketinin sonuçlarına göre, çalışan çocukların yüzde 79.7’sini 15-17 yaş grubundakiler, yüzde 15.9’unu 12-14 yaş grubundakiler, yüzde 4.4’ünü de 5-11 yaş grubundaki çocuklar oluşturdu.

Söz konusu çocukların yüzde 65.7’si eğitime devam ederken, bu oran erkeklerde yüzde 65.6, kızlarda yüzde 66.1 oldu.

Yaş gruplarına göre, 5-14 yaş grubundaki çalışan çocukların yüzde 72’si, 15-17 yaş grubunda çalışan çocukların ise yüzde 64.1’i aynı zamanda bir eğitime devam etti. Çalışan çocukların yüzde 34.3’ü eğitime devam etmedi.