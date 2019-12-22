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Yaramazlara biraz batar!

CHP ‘peşinen’ söyledi: İktidara geldiğimizde Kanal İstanbul için para ödemeyiz

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kanal İstanbul projesinin yapımı için alınacak kredileri iktidara geldiklerinde ödemeyeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul için gelecek haftalarda ihale yapılacağını söylemişti. CHP ise projenin yapılmasına karşı çıkıyor.

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CNN Türk’te canlı yayına katılan Öztrak, Kanal İstanbul için “Bir ucube. Proje dahi demek istemiyorum. Bir çevre faciasına yol açacak, İstanbul’u susuz bırakacak, depremi tetikleyecek gerçekten büyük bir sıkıntı” ifadelerini kullandı.

CHP sözcüsü, konunun tüm Türkiye’yi ilgilendirdiğini, Türkiye’nin boğazlardaki egemenliği çok zor elde edildiğini belirterek “Lozan’dan sonra Montrö Sözleşmesi yapılmıştı. Bunun yeniden tartışılmaya açılacağına dair çok ciddi iddialar vardır. Kanal İstanbul tam bir felakettir” dedi.

‘İktidara geldiğimizde para ödemeyiz’

Kanal İstanbul projesinin çevre faciasına yol açacağını belirten Öztrak, şöyle konuştu: “Dünyada bugün durgunluk var, altyapı yatırımları da durdurulmuş vaziyette. Dünyanın her yerinde çok büyük iş makineleri atıl olarak duruyor. Bu iş makinelerinin sahipleri iş yapabilmek için oradan oraya koşturuyorlar. Böyle bir ucube için makinelerin kullanılması halinde biz iktidara geldiğimizde parasını ödemeyiz.”

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CHP bundan sonraki seçimde  ittifaklarla birlikte iktidara gelecek partidir. Bu kredileri geri ödemeyiz, müteahhitlerin alacaklarını da ödemeyiz. Çok açık ve net söylüyorum ki ileride bu işler dava konusu olursa ‘Daha önce bunlar söylendi, siz bunu bile bile bu işe girdiniz’ densin diye söylüyorum.” 

Erdoğan’dan Kanal İstanbul açıklaması: Önümüzdeki haftalarda ihale yapacağız

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