CHP Parti Meclisi’nin ilk toplantısından 13 maddelik bildiri çıktı

CHP’nin 36’ncı olağan kurultayında seçilen parti meclisi bugün ilk toplantısını yaptı. Parti meclisi üyeleri toplantının ardından 13 maddelik bir bildiri yayınladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantı öncesinde yeni seçilen parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyeleriyle Anıtkabir’i ziyaret ederek, Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk koydu, saygı duruşunda bulundu. Ardından Anıtkabir özel defterin imzalayan Kılıçdaroğlu Anıtkabir özel defterine şunları yazdı: “Sayın Genel Başkanım, Aziz Atatürk, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 36’ncı Olağan Kurultayında seçilen yeni Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimizle huzurundayız. Partimizin ilk kurultayı kabul ettiğimiz Sivas Kongresi’nden günümüze fikirlerin yolumuzu aydınlatıyor, demokrasi mücadelemize güç ve cesaret veriyor. Devrimlerinin savunucusu olarak bizler ülkemize tam demokrasiyi, eksiksiz bir adaleti ve tüm vatandaşlarımızı kuşatan huzuru hakim kılmakta kararlıyız. Bu duygularla, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte iki büyük eserinden biri olarak nitelendirdiğim Cumhuriyet Halk Partisi’nin, 36’ncı Olağan Kurultayı’nda delegelerimizin özgür iradesi ile seçilmiş yeni yönetim kadroları olarak bizler, aziz hatıran önünde saygı ile eğiliyoruz.”

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Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Türkiye’nin İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kabrini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu buradaki programın ardından parti meclisi toplantısına başkanlık etmek için genel merkeze geçti.

ODA TV’nin haberine göre, CHP Parti Meclisi’nin 13 maddelik bildirisi şu şekilde:

* OHAL düzenine son verecek, OHAL’in yarattığı bütün tahribatları ortadan kaldıracağız.

* Tek adam rejimini kaldırıp, kuvvetler ayrılığına dayalı tam demokrasiyi kuracağız.

* Laiklik temelinde inanç ve yaşam tarzlarını güvence altına alacak güçlü bir Cumhuriyet yaratacağız.

* İnternet ve medya özgürlüğü de dahil olmak üzere düşünce ve ifade özgürlüğünü en geniş biçimde hayata geçireceğiz.

* Hukukun üstünlüğünü tesis edecek, yargı bağımsızlığını sağlayacağız.

* Toplumsal uzlaşmaya dayalı yeni bir anayasa yaparak, hukukumuzu 20 Temmuz Darbesi dahil bütün darbe hukukundan temizleyeceğiz.

* Adalet ve huzuru sağlayan bir düzen kuracağız.

* Üreten, zenginleşen, adaletli paylaşan bir Türkiye yaratacağız.

* İşsizlik, yoksulluk ve her türlü eşitsizlikle mücadele edecek, güçlü bir sosyal devlet kuracağız.

* Herkese parasız, ulaşılabilir, çağdaş, kaliteli eğitim ve sağlık hizmeti sağlayacağız.

* Kürt sorunu dahil bütün toplumsal sorunlarımızı, eşit yurttaşlık temelinde, ulusal bütünlük ve toplumsal uzlaşı ile çözeceğiz.

* Her türlü terör, çatışma ve kutuplaşmayı ortadan kaldıracak, toplumsal huzuru inşa edeceğiz.

* Dış politikamızı, yurtta barış dünyada barış ilkesi temelinde yeniden oluşturacak, iç siyaset malzemesi ve kutuplaşma aracı olmaktan çıkaracak, Türkiye’yi tekrar sözüne güvenilir ve öngörülebilir uluslararası aktör konumuna getirmek için ortak bir milli duruş oluşturacağız.