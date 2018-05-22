CHP parti meclisi üyesinden ‘Gül tasfiyesi’ iddiasına: Yok öyle bir dünya

CHP’nin milletvekili listelerini hazırlayan ekipte yer alan CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in ‘Abdullah Gül’e karşı çıktığım için tasfiye edildim’ yönündeki açıklamalarıyla ilgili olarak, “Açıklamayı bilmiyorum, içeride böyle bir şey konuşmadı, yok öyle bir dünya. Yani, CHP’de kimse tasfiye edilmez” dedi.

CHP’nin aday göstermediği vekillerden Haluk Pekşen, “Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkan herkes tasfiye edildi” dedi.

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Daha önce, Gül’ün ‘çatı aday’ olma ihtimali gündeme gelmiş ancak Gül aday olmayacağını açıklamıştı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztunç, partide küskünler olup olmadığıyla ilgili soru üzerine, “Bizim partimizde küskün yok. Geçmiş dönemlerde olabiliyordu, olurdu. Siyasette biliyorsunuz adaylıklar olur, zor bir süreçtir. Ben parti meclisi üyesiyim. Biz iki gün önce gece sabaha kadar tüm Türkiye’nin milletvekili aday listelerini yaptık. Yanımda oturan bir arkadaşım mevcut milletvekiliydi o toplantıda, listede yoktu. Bu zor bir süreçtir ama sonuçta mesele eğer partinin iktidara yürümesiyse bireysel olarak da herkes bu fedakârlığı yapar” dedi.

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Pekşen’in sözlerinin hatırlatılması üzerine ise Öztunç şunları söyledi: “Açıklamayı bilmiyorum, içeride böyle bir şey konuşmadı, yok öyle bir dünya. Yani, CHP’de kimse tasfiye edilmez. Haluk Bey benim arkadaşımdır, yıllardır tanırım, ‘Ağabey’ diye hitap ederim. Bu bir görevdir. Geçen seçimlerde Haluk ağabey liste başıydı, milletvekili oldu. Geçmiş dönemlerde il başkanlığımızı yapmış, milletvekili adayımız olmuş bir arkadaşımız, Trabzon adayımızdır. Hepimiz nefis sahibiyiz, insanoğlunun nefsi vardır önemli olan o nefsi yenmektir. Olur, kırgınlıklar küskünlükler ilk birkaç gün olur, insan ‘Ben niye olamadım’ diye düşünür. Hele hele vekilse, vekillikten düşüyorsa bu daha da ağır olur ama bunlar aşılır. Haluk Pekşen iyi bir cumhuriyetçidir ve iyi bir CHP’lidir, iyi bir sosyal demokrat, iyi bir vatanseverdir. Haluk Pekşen emin olun belki de bizden daha fazla çalışacaktır. Bizde kırgınlık, küskünlük olmayacaktır.”