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CHP parti meclisi üyesi: Adalet Edirne’ye de lazım


 

CHP parti meclisi üyesi Emre Çam, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu bulunduğu cezaevini kastederek, “Adalet Edirne’ye de lazım” dedi.

Fotoğraf: Reuters

İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmasının ardından CHP Ankara’dan İstanbul’a ‘Adalet Yürüyüşü’ başlatmıştı.

DW Türkçe’den Kayhan Karaca’nın haberine göre Fransa’da AİHM’e referandum için yapılan başvurusu sonrası düzenlenen eyleme CHP de destek verdi.

Partililer, AİHM binasından marşlar eşliğinde Avrupa Konseyi binası önüne Türkiye’deki gibi ‘Adalet Yürüyüşü’ yaptı.

Burada konuşan  Çam, “Adalet sadece Maltepe’ye değil, Edirne’ye de lazım, Kandıra Kadın Cezaevi’ne de lazım, Silivri’ye de lazım, Bakırköy Kadın Cezaevi’ne de lazım” dedi.

Baden Württemberg Eyaleti CHP Başkanı Kazım Kaya da ‘tutuklu gazetecilerin ve aydınların hemen serbest bırakılmalarını’ talep etti.

Demirtaş, 4 Kasım 2016’da tutuklanarak Edirne Cezaevi’ne gönderilmişti. HDP’nin halen 11 vekili çeşitli cezaevlerinde tutuklu buluyor.

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