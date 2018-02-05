CHP Parti Meclisi seçim sonuçları: Kılıçdaroğlu’nun listesinde 10 fire

CHP’nin 36’ncı olağan kurultayında parti meclisine seçilen isimler sabah saatlerinde belli oldu.

Bilim Platformu seçimleri

İlk sonuçlar CHP Parti Meclisi’nde temsil edilen Bilim Yönetim Kültür Platformu’ndan (BKYP) geldi.

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Kılıçdaroğlu’nun gösterdiği adaylar arasından Prof. Dr. Lale Karabıyık, İstanbul Milletvekili Doç. Sibel Özdemir, Prof. Dr Ayşe Eser Danışoğlu, Prof. Dr. Zeki Kılıçarslan, Prof. Dr. Burhan Şenatalar, 686 Sayılı KHK’yla ‘Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nde yer aldığı için görevden uzaklaştırılan Marmara Üniversitesi Siyaset Tarihi Ana Bilim Dalı eski başkanı Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Doç. Dr. Yunus Emre, Prof. Dr. Fethi Açıkel BKYPde yer almaya hak kazandı. Kılıçdaroğlu’nun listesinden Onur Akın, Ankara Milletvekili Murat Emir, Prof. Dr. Ali Rıza Erbay, Niğde Milletvili Ömer Fethi Gürer liste dışı kaldı.

Parti Meclisi seçim sonuçları

Parti Meclisi’ne seçim sonuçları oy sırasıyla şöyle:

Haluk Koç (692), Selin Sayek Böke (687), Yıldırım Kaya (625), Ali Haydar Hakverdi (616), Onursal Adıgüzel (603), Orhan Sarıbal (592), Ali Öztunç (589), Seyit Torun (583), Mehmet Ali Çelebi (576), Hakkı Suha Okay (562), Oğuz Kaan Salıcı (554), Yaşar Seyman (549), Veli Ağbaba (541), Faik Öztrak (531), Gülizar Biçer Karaca (527), Muharrem Erkek (527), Aykut Erdoğdu (526), Emre Çam (517), Bülent Ecevit Tatlıdil (515), Çetin Osman Budak (513), Akif Hamzaçebi (485), Öztürk Yılmaz (478), S. Sera Kadıgil (475), Gamze Taşçıer (444), Bülent Tezcan (439), Turan Hançerli (430), Necati Yılmaz (428), Tekin Bingöl (425), Gökhan Günaydın (422), Yavuz Karan (417), A. Tuncay Özkan (413), Sevda Erdan Kılıç (412), Emine Gülizar Emecan (411), Haydar Akar (401), Ayça Taşkent (398), Gamze İlgezdi (396), Pınar Uzun (395), Haluk Pekşen (390), Bülent Kuşoğlu (385), Gamze Pamuk Ateşli (384), Ali Şeker (375), Gökan Zeybek (375), Erdal Aksünger (373), Erdoğan Toprak (372), Gaye Usluer (371), M. Gül Çiftçi (367), A. Ünal Çeviköz (359), Eren Erdem (359), Semra Dinçer (355), Gülçin Timur (354), Müslim Sarı (350), İlhan Cihaner (344).

Listeyi delen 10 isim

Böylece, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun delegelere sunduğu anahtar listeden 10 isim seçilemedi.

Listeyi delen isimler ise şöyle: Tuncay Özkan, Haluk Pekşen, Ali Şeker, Gaye Usluer, Erdal Aksünger, Müslüm Sarı, Necati Yılmaz, Gökhan Günaydın, İlhan Cihaner, Eren Erdem.

‘Sol cesaretten’ PM’ye altı üye

Listeyi delen 10 isimden Tuncay Özkan, Necati Yılmaz ve Gökhan Günaydın, Muharrem İnce’nin listesindeydi.

‘Sol Cesaret Grubu’ndan ise İlhan Cihaner, Ali Şeker ve Gaye Usluer listeyi deldi. ‘Sol Cesaret’in adaylarından Selin Sayek Böke, Onursal Adıgüzel ve Orhan Sarıbal aynı zamanda Kılıçdaroğlu’nun listesinde yer bulup PM’ye seçildi.

Haluk Pekşen, Eren Erdem, Müslüm Sarı ve Erdal Aksünger ise bağımsız aday olarak PM’ye girdi.

Tanrıkulu ve Bekaroğlu seçilemedi

Kılıçdaroğlu’nun listesinden seçilemeyen isimler şöyle: Sezgin Tanrıkulu, Mehmet Bekaroğlu, Umut Tekin, Ali Rıza Yılmaz, Ali Hikmet Akıllı, Erbil Aydınlık, Ekrem Kerem Oktay, Celal Çelik, Gökçe Gökçen ve Fatma Güner oldu.

Cihaner ve Sarı kotaya takıldı

Seçimin ardından yüzde 33’lük kadın ve yüzde 10’luk gençlik kotası hesaba katılarak yapılan ilk değerlendirmede İlhan Cihaner ve Müslüm Sarı’nın liste dışı kaldı.

Yüksek Disiplin Kurulu

108 kişinin aday olduğu Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimlerinin sonuçları da belli oldu. Seçimle oluşan listeye, Tuba Torun 603, Erdoğan Kılıç 553, Uğur Bayraktutan 548, Gülsüm Filorinalı 542, Sezgin Kaya 534, Öncü Özbay 526, Selahattin Emre 498, Ahmet Ersen Özsoy 486, Mahir Polat 486, Mustafa Serdar Soydan 478, Emrah Arslan 444, Cem Artantaş 436, Turan Aydoğan 432, Süleyman Bülbül 420 ve Banu Gençkan 378 oyla girdi.

Ancak Süleyman Bülbül’ün üyeliği kadın kotası nedeniyle düşerken yerine Gonca Yelda Orhan 265 oyla YDK’ya girdi.