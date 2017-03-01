CHP, ‘parti logosuz’ otobüslerini tanıttı: Referandum memleket meselesi

‘Geleceğimiz İçin Hayır’ sloganıyla referandum kampanyasını başlatan CHP, bu süreçte kullanacağı otobüsleri tanıttı.

Genel merkez önünde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, otobüslerden parti adı ve amblemlerini tamamen kaldırdıklarını ifade etti.

CHP’nin referandumu parti değil ‘memleket meselesi’ olarak gördüğünü yineleyen Bingöl, sadece Türk bayrağı kullanacaklarını söyledi.

Neden çocuk ve Güneş kullanıldı?

Bingöl, tüm seçmenlerin oyunu hedeflediklerini belirterek kampanyada kullanacakları slogan ve görselleri neden tercih ettiklerini şu sözlerle açıkladı: “Logomuzda çok masum, çok temiz bir kız çocuğu var. Bu kız çocuğu bütün Anadolu’yu kucaklayan masum bir çocuk. Tümüyle bizi temsil ediyor. Burada her aile, bu resimdeki çocukta kendisini görebiliyor. Bizim geleceğimizi temsil eden çocukların bir talepleri var. Bu talep, son derece çocuksu bir talep. Gelecekleri için ve kendileriyle birlikte Türkiye’nin geleceği için bir ‘Hayır’ oyu istiyorlar. Yanında Güneş var. Güneş umut, Güneş huzur, Güneş aydınlık. Biz istiyoruz ki Güneş’in ışıkları hep ülkemizi aydınlatsın.”

Bingöl, seçimin sakin bir ortamda, gerginlikten uzak geçmesini temenni etti.

Parti logosuz kampanya

CHP geçen hafta da referandum sürecinde kullanacakları bayrak ve sloganı duyurmuştu.

Tebessüm eden bir kız çocuğunun bulunduğu CHP’nin logosunda, gökkuşağı renklerine benzer renklere sahip bir güneş ve ‘Geleceğim İçin Hayır’ sloganı yer alıyor.

Logoda ‘Hayır’ yazılı ve ‘Tercih’ mührü basılı referandum pusulası da bulunuyor. Ancak afiş, bayrak ve posterlerde parti logosuna yer verilmedi.

CHP’nin logosu, afiş, pankart, poster, şapka, tişört ve araçlarda kullanılacak.