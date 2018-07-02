CHP ‘örgüt reformu’ peşinde: Bizim mahalleye hitap eden dili terk edeceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, seçim sonuçlarından hareketle bir ‘örgüt reformu’ yapacaklarını belirterek, “Bizim mahalleyi hedef alan, bizim mahalleye hitap eden dili terk edeceğiz… Adam adama markaj yöntemini uygulayacağız” dedi.

Gazete Habertürk’ten Düzgün Karadaş’a konuşan CHP sözcüsü, seçimlerin hemen ardından partide yaşanan tartışmaların yatışmasının bu analizi yapmak için büyük fırsat olduğunu ve bu analizi 81 il 900 ilçe örgütüyle birlikte yapacaklarını söyledi.

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Partinin yetkili organlarında yapılacak değerlendirmenin ışığında gelecek planlamasını yapacaklarını belirten Tezcan şöyle devam etti: “Bu noktada genel başkanımızın yıllardır dile getirdiği örgüt reformunu hayata geçireceğiz. Çünkü örgütlerimiz, seçimlerde örgütlenme ve çalışma yöntemleri konusunda arzu edilen noktada değil. Örgütlerimizin tek tek her yere ulaşabilmesi noktasında eksikliklerimiz var. Örgüt çalışmasında nokta hedefli çalışma yöntemine geçeceğiz. Oy aldığımız bizim mahalleyi hedef alan, bizim mahalleye hitap eden dili terk edeceğiz. Sadece kendi mahallemize seslenerek, onlardan oy isteyerek, birbirimizi gaza getiren bir çalışma üslubu yerine; karşı mahalleden oy isteyen, onlara hitap eden ve partimize oy vermeyen seçmene hitap edecek bir dil ve çalışma yöntemini benimseyeceğiz.”

Tezcan, seçim sürecine sıkışan bir kampanya yerine seçim biter bitmez hazırlıklara başlanacak bir kampanya yöntemi uygulayacaklarını da aktardı: “Adam adama markaj yönetimini uygulayacağız. Seçmenin ayağına gideceğiz. Bin kişiyi salona toplayarak onlara seslenen bir örgüt modeli yerine; bir çıkışıyla bin kişiyi etkileyecek kanaat önderlerini kazanan bir örgüt yaratacağız.”