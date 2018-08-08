CHP önünde ‘koltuk’lu eylem: Her seferinde yenilgi, her seçim gecesi ağlamak…

CHP yönetiminin delegelerden yarıya yakınının kurultay talebine kulak tıkaması, partilileri de ‘ilginç’ eylemler yapmaya sevk etti.

CHP Ankara Keçiören ilçe başkanlığı üyesi Abbas Canyurt, bugün partinin genel merkezine evindeki tek kişilik koltukla gitti.

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Canyurt, binanın hemen dışında koltukla oturmaya başladı. CHP’li eylemci, partisiyle değil yöneticileriyle ilgili bir sıkıntısı olduğunu dile getirdi.

Canyurt, parti yönetimine “Yeter artık” dediğini belirterek şöyle devam etti: “Her seferinde yenilgi, her seçim gecesi ağlamak… ‘Artık yeter’ diyorum. Kendimce böyle bir eylem geliştirdim. Evimde bir koltuğum vardı, onu da getirdim buraya oturuyorum; aynen evimde yaptığım gibi… Koltuk burada güzelmiş genel merkez önünde. Koltuk rahat. Burada rahatsa içerde daha rahattır bence.”

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Olağanüstü kurultay için delegelerin imzalarını sayan CHP yönetimi, yeterli imzanın bulunmadığı gerekçesiyle kurultayın yapılmayacağını açıklamıştı. Muhalif kanat ise sayılarla oynandığını, yeterli imzanın bulunduğunu öne sürmüştü