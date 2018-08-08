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Yaramazlara biraz batar!

CHP önünde ‘koltuk’lu eylem: Her seferinde yenilgi, her seçim gecesi ağlamak…

 

CHP yönetiminin delegelerden yarıya yakınının kurultay talebine kulak tıkaması, partilileri de ‘ilginç’ eylemler yapmaya sevk etti.

Fotoğraflar: Nursima Keskin/DHA

CHP Ankara Keçiören ilçe başkanlığı üyesi Abbas Canyurt, bugün partinin genel merkezine evindeki tek kişilik koltukla gitti.

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Canyurt, binanın hemen dışında koltukla oturmaya başladı. CHP’li eylemci, partisiyle değil yöneticileriyle ilgili bir sıkıntısı olduğunu dile getirdi.

Canyurt, parti yönetimine “Yeter artık” dediğini belirterek şöyle devam etti: “Her seferinde yenilgi, her seçim gecesi ağlamak… ‘Artık yeter’ diyorum. Kendimce böyle bir eylem geliştirdim. Evimde bir koltuğum vardı, onu da getirdim buraya oturuyorum; aynen evimde yaptığım gibi… Koltuk burada güzelmiş genel merkez önünde. Koltuk rahat. Burada rahatsa içerde daha rahattır bence.”

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Olağanüstü kurultay için delegelerin imzalarını sayan CHP yönetimi, yeterli imzanın bulunmadığı gerekçesiyle kurultayın yapılmayacağını açıklamıştı. Muhalif kanat ise sayılarla oynandığını, yeterli imzanın bulunduğunu öne sürmüştü

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