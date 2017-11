CHP önerdi, MHP destekledi, AKP reddetti: Meclis ‘off shore’ şirketleri araştıramayacak

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

CHP’nin siyasetçilerin ‘off shore’ şirketleriyle ilgili yapılmasını istediği Meclis araştırma önergesi AKP tarafından reddedildi.

Son olarak ‘Paradise Papers’ belgeleriyle gündeme gelen ‘vergi cennetleri’ndeki şirketleri CHP Meclis’e taşıdı.

Hürriyet’in haberine göre CHP’nin siyasi parti genel başkanlarıyla başbakan ve bakanların vergi cennetlerinde bulunması muhtemel servetlerinin araştırılması için verdiği önerge Meclis Genel Kurulu’nda görüşüldü.

‘Vergi kaçırmadır’

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, ‘off-shore’un açık olarak vergi kaçırma anlamına geldiğini belirterek şunları söyledi: “Tüm dünyada eş zamanlı yayınlanan Paradise Belgeleri’nde başbakanımızın çocuklarının ismi geçiyor. Bu kimseyi rahatsız etmiyor mu? Sayın başbakanı rahatsız etmiş, ‘Bununla ilgili ne varsa açığa çıksın. Kim, benim oğlum olur, yeğenim olur, dayısı olur, hatta başka siyasi partilerin mensupları da varsa onlar da açığa çıksın’ demiş. Gelin, hem başbakanınızı hem çocuklarını hem de Türkiye’nin itibarını koruyun.”

AKP’den savunma

AKP Grup Başkan Vekili Naci Bostancı da şu savunmayı yaptı: “Türkiye’de de şirketleri var ve bunlara ilişkin vergilerini ödüyorlar. Dışarıdaki şirketler yine küresel ölçekte gemicilikle alakalı olan şirketler. Sadece onlara da has değil. Bütün bahsedilen yerler birçok ülkede gemicilik işiyle uğraşan insanların kullandığı yerler. Bu tür yerler üzerinden gidiyor. Bu, sadece Türkiye’ye has değil, Türkiye’deki insanlara has değil, başbakanın çocuklarına has değil. O yüzden, ne olup bittiğini gerçek bağlamına, gerçek ölçeklerine, bu işlerin, gemiciliğin nasıl yürüdüğüne, onun ne gerektirdiğine bağlı olarak okuyup değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum.”

MHP MASAK araştırması da istedi

MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ise ‘off-shore’un yasa dışı olmadığını ancak para aklama faaliyeti olarak da kullanılabileceğini söyledi.

Bunun vergiden kaçınma olarak da işlev gördüğünü aktaran Akçay, “Bu konuda Türk idari sisteminde sorumlu ve yetkili kurum ve kuruluşlar vardır. Bunlardan en önemlisi MASAK’tır. MASAK’ın konuya ilişkin araştırma yapması ve varsa elde ettiği bulguları kamuoyuyla ve ilgili kurumlarla paylaşması gerekir” dedi.

Akçay, Kurumlar Vergisi Yasası’yla vergi cenneti olarak da adlandırılan, haksız vergi rekabetine yol açan ülkelere yapılan ödemelerden vergi kesintisi yapılabilmesi olanağı getirildiğini de hatırlatarak şunları kaydetti: “Bu maddeye göre, Bakanlar Kurulu’nca ilan edilecek ülkelerde yerleşik veya faaliyette bulunanlara ve Türkiye’de yerleşik kişilerin söz konusu ülkelerdeki iş yerlerine nakden veya hesaben yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden her hâl ve şartta ödemeyi yapanlarca yüzde 30 oranında vergi kesintisi yapılması öngörülüyor. Ancak Bakanlar Kurulu şu ana kadar bu yetkisini kullanmamıştır. Dolayısıyla ‘vergi cenneti’ denilen ülkelerle yapılan ticarette vergi planlaması yapılabilmektedir ve yapılmalıdır.”

Görüşmelerin sonunda önerge AKP’nin oylarıyla reddedildi.

Daha önce HDP’nin önergesi de reddedilmişti.

Belgelerde ne var?

‘Paradise Papers’ (Cennet Belgeleri) politikacı ve iş insanlarının vergi cenneti olarak bilinen 19 ülke ve ‘hukuk bölgesi’ndeki yatırımlarını ifşa etmeye başlamıştı.

Belgeler, mali sistemlerine ‘off shore‘ adı verilen bu tür ülkelerde yatırım yapan kişilerin kendi ülkelerinde ödemeleri gereken vergiden kaçınmaya çalıştığını göstermesi bakımından önemli. ‘Off shore’ yatırımlar, ayrıca kayıt dışı kazancı da saklamak için kolayca kullanılabildiği için uluslararası finans sisteminde itibarlı sayılmıyor.

Beş şirketi kabul etti

Belgelerde Başbakan Binali Yıldırım’ın oğulları Erkam ve Bülent Yıldırım’a ait Malta merkezli beş şirketin de olduğu ortaya çıkmıştı. Başbakan, ‘South Seas Shipping N.V.’, ‘Nova Warrior Limited’, ‘Dertel Shipping Limited’, ‘Hawke Bay Marine Co Ltd.’ ve ‘Black Eagle Marine Co Ltd.’ adlı bu şirketlerin varlığını kabul ederek “Bunun gizli bir trafı yok” demişti.